XV de France - UBB : Jalibert passe ses coéquipiers au grill

Dans la liste des 34 joueurs convoqués par Fabien Galthié en vue du Tournoi des 6 Nations, on retrouve un grand nombre de joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles. Assez logique vu la forme éblouissante des hommes de Yannick Bru et dans un entretien accordé à L’Equipe, Matthieu Jalibert a eu un mot pour chacun de ses coéquipiers.

Oubliez le XV de France version Toulousaine, cette année pourrait être celle des Bordelais ! Surfant sur une excellente forme en Top 14, l’UBB a réussi à placer pas moins de six joueurs dans la liste pour le Tournoi des 6 Nations 2024 et même si le Stade Toulousain en est à neuf, les hommes de Yannick Bru pourraient occuper les postes clés.

XV de France : Antoine Dupont s’en va, Galthié fait un choix étonnant ! https://t.co/i7v2ktfp6C pic.twitter.com/tPd5IN7qm0 — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Jalibert, chef de file de la troupe bordelaise

C’est le cas de Matthieu Jalibert, qui semble être un titulaire indiscutable depuis la grave blessure de Romain Ntamack et qui est très heureux de voir la colonie bordelaise s’agrandir. « Je pense que c’est une énorme satisfaction pour le club. C’est le fruit de tout le travail d’un club, d’un staff et aussi de nos coéquipiers. C’est beaucoup de fierté et de joie pour nous de représenter l’équipe de France » a expliqué à L’Equipe l’ouvreur du XV de France, qui a présenté certains de ses coéquipiers.

« Dès les premiers entrainements j’ai compris que Bielle-Biarrey allait être un crack »

En commençant évidemment par Louis Bielle-Biarrey, la grande révélation de la dernière Coupe du monde avec les Bleus . « A l’époque où j’avais resigné mon contrat, le président m’avait dit : “Put***, on a un joueur il est extraordinaire” » a confié Jalibert. « Il m’avait montré un essai qu’il avait mis en espoir contre Toulon et je m’étais dit : ‘Mais ce joueur, il est incroyable”. Dès les premiers entrainements j’ai compris que ça allait être un crack ».

« Moefana est un joueur qui est vraiment fort ballon en main, très bon en défense, très intelligent »

« Yoram Moefana ? Quand on l’a vu arriver, il était tout timide, il ne décrochait pas un mot et en deux ou trois ans, on l’a vu évoluer de façon assez remarquable » a poursuivit le numéro 10 tricolore au sujet du trois-quart centre de l’UBB, qui compte déjà 23 sélections. « C’est un joueur qui est vraiment fort ballon en main, très bon en défense, très intelligent et qui prend de l’épaisseur avec la confiance qu’il a acquise. Il est en train de gagner aussi en leadership ».

« Ce que fait Depoortère à son âge, c’est incroyable »