XV de France - UBB : «Penaud ? L’impression qu’il s’en fout tout le temps...»

Eblouissant cette saison, Damian Penaud semble être l’international français qui a le plus facilement oublié l’échec de la Coupe du monde. Fraichement arrivé à l’Union Bordeaux-Bègles après toute une vie passée à Clermont, il semble en effet avoir déjà conquis tout le monde et notamment son coéquipier et ouvreur Matthieu Jalibert.

Le retour au Top 14 après l’élimination du XV de France en quart de finale de Coupe du monde, a été compliqué pour certains. L’exemple parfait n’est autre que Antoine Dupont, particulièrement atteint pas cet échec qui a peiné à retrouver son meilleur niveau avec le Stade Toulousain.

« Le mec, à une heure du match, il est encore en train de jouer aux échecs ou à la belote dans le bus »

D’autres ont eu beaucoup moins de mal comme Damian Penaud, qui s’est parfaitement adapté à son nouveau club, devenant une véritable machine à marquer pour l’UBB. « Lui, c’est la force tranquille. C’est le mec, à une heure du match, il est encore en train de jouer aux échecs ou à la belote dans le bus. C’est un mec qui ne se prend pas la tête » a expliqué Matthieu Jalibert, dans un entretien accordé à L’Equipe . « On a l’impression qu’il s’en fout tout le temps et qu’il n’est pas concerné, mais c’est un joueur avec des qualités rugbystiques tellement fortes qu’il est vraiment au-dessus du lot ».

« C’est vraiment un facteur X pour nous à Bordeaux »