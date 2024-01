XV de France : Il veut prendre la place d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

Performant avec le Racing 92 depuis plusieurs saisons déjà, Nolann Le Garrec est devenu à seulement 21 ans un acteur important du Top 14. Pourtant, il peine à franchir le dernier palier, afin de s’imposer avec le XV de France où l’absence d’Antoine Dupont va laisser une place de libre à la mêlée lors du Tournoi des 6 Nations 2024.

En cette année 2024, Antoine Dupont a décidé de mettre entre parenthèses le XV pour se tourner vers le rugby à 7 et ainsi préparer les Jeux Olympiques de Paris. On ne le verra donc pas lors du prochain Tournoi des 6 Nations, ce qui va pousser Fabien Galthié à trouver un nouveau numéro 9.

« Je pense que je me suis donné les moyens de pouvoir en faire partie »

Maxime Lucu semble partir grand favori, mais derrière lui on pourrait bien voir un jeune venir engranger de l’expérience avec Nolann Le Garrec. « Tout rugbyman français espère être de la liste de l'équipe de France. Tout le monde est un peu impatient. Moi aussi » a confié à RMC Sport le joueur du Racing 92, qui va suivre l’annonce la liste ce mercredi 17 janvier. « C’est mon rêve, donc à chaque fois qu’il y a une liste de l’équipe de France je suis à l'écoute pour savoir si mon nom sera cité. Je pense que je me suis donné les moyens sur cette première partie de saison de pouvoir en faire partie ».

« Je n’ai qu’une envie : porter le maillot et représenter mon pays »