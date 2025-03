Rabiot - PSG : L'équipe de France a choisi son camp !

Axel Cornic

Ce qui s’est passé lors du dernier Classico fait beaucoup parler en ce moment, avec de plus en plus de voix qui s’élèvent pour condamner le traitement réservé par le Parc des Princes à Adrien Rabiot. C’est le cas de Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone et coéquipier du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille en sélection.

C’est une polémique qui enfle à vue d’œil. De retour au Parc des Princes pour la première fois depuis sa signature à l’OM, Adrien Rabiot a été pris pour cible par les supporters du PSG. Mais c’est allé beaucoup trop loin, avec ses proches et notamment sa mère Véronique Rabiot qui a copieusement été insultée.

Et cette histoire se répercute sur l’équipe de France, dont le rassemblement a débuté au lendemain du choc entre l’OM et le PSG ! Présent en conférence de presse ce mardi, Jules Koundé n’a en effet pas pu échapper aux questions sur le sujet. « Premièrement je suis peiné pour Adrien parce que c’est injuste et inacceptable. Il y a des limites et les limites ont été clairement franchies parce qu’on s’attaque à la personne, à sa famille » a expliqué le défenseur français du FC Barcelone.

« Ce n’est pas acceptable » a poursuivi l’international français aux 40 sélections, qui a clairement pris parti pour son coéquipier Adrien Rabiot. « Ce genre de comportement, de banderoles ou de chants n’ont pas leur place dans le stade. J’en ai peu parlé avec Adrien parce que je me doute que ce n’est pas un moment facile et je ne voulais pas être une énième personne à lui poser la question ».