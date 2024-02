6 Nations : Un joueur du XV de France met en garde Galthié

Jean de Teyssière

Nolann Le Garrec a enfin fêté sa première sélection avec le XV de France. Il faut dire qu'au poste de demi de mêlée, la concurrence est féroce. Après avoir remplacé Maxime Lucu un peu après l'heure de jeu, le joueur du Racing 92 a rendu une copie honorable. D'ailleurs, le Breton a évoqué la star de l'Écosse, qu'affronte le XV de France ce samedi, Finn Russell et a tenu a prévenir Fabien Galthié que l'ancien demi d'ouverture du Racing 92 peut être dangereux.

Après la claque reçue par l'Irlande (17-38) lors du premier match du tournoi des 6 Nations, le XV de France doit se remobiliser et cela commencera lors du match face à l'Écosse, ce samedi. Une Écosse en forme, qui a battu d'une très courte tête de le Pays de Galles samedi dernier (26-27) et qui sera emmenée par le redoutable Finn Russell.

«Finn joue à Candy Crush une heure avant le match, mange des bonbons...»

Nolann Le Garrec, demi de mêlée du Racing 92 a côtoyé Finn Russell durant trois années. En conférence de presse ce mercredi, il a dresse le portrait de son ancien coéquipier, aujourd'hui à Bath : « Finn, c’est quelqu’un qui m’a beaucoup aidé dans ma construction. J’ai joué trois ans avec lui au Racing. C’est quelqu’un de très extraverti, il a une joie de vivre exceptionnelle et c’est aussi un très grand joueur. Il a un physique atypique, ne ressemble pas à l’athlète parfait et tout le monde rigole un peu : mais au-delà de ça et de sa magie, il y a beaucoup de choses en amont, beaucoup de travail accompli dans la semaine. Finn, il bosse énormément pour analyser l’adversaire. C’est un ami et un exemple. Au Racing, on disait souvent pour rigoler que c’était pile ou face, avec lui. Dans sa préparation de match, c’est impossible à anticiper, en tout cas : il joue à Candy Crush une heure avant le match, mange des bonbons et a toujours son Redbull au-dessus du casier. Dans le tunnel, il est capable de faire une blague à quelqu’un. Il est tellement serein… C’est Finn, quoi… »

XV de France : Encore un coup dur pour Galthié après l’humiliation https://t.co/7zxzOa4UWB pic.twitter.com/5nZDeH71qf — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

«Il est dangereux partout»