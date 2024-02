Rugby - 6 Nations : Galles-Écosse, la folie Russell pour briser la malédiction de Cardiff !

Axel Cornic

Troisième et dernier match de cette première journée du Tournoi des 6 Nations (samedi, 17h45), ce Pays de Galles-Écosse est peut-être le plus déséquilibré. Car les Ecossais montrent un visage très séduisant depuis quelques années et pourraient bien être des réels outsiders de la compétition, alors qu’en face, les Gallois sont en pleine reconstruction après une crise sans précédent.

Il est loin le temps ou le Pays de Galles marchait sur l’Europe et collectionnait les Grand Chelems. Les derniers représentants de la génération dorée sont partis avec Dan Biggar et Alun Wyn Jones et Warren Gatland a même perdu son capitaine Jac Morgan sur blessure, sans parler de la pépite Louis Rees-Zammit qui a décidé de lâcher le rugby pour se mettre au foot US.

6 Nations : Le XV de France déjà dos au mur ! https://t.co/onPepEYvcq pic.twitter.com/LdmHV7oGyN — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Les Gallois dans le dur

Ce sont des Dragons rouge pâle qui se présenteront devant leur public du Principality Stadium de Cardiff ce samedi, pour affronter l’Écosse. Ils seront menés par un Dafydd Jenkins qui deviendra le plus jeune capitaine du Pays de Galles depuis 56 ans, avec Sam Costelow à l’ouverture et Josh Adams comme dynamiteur des lignes arrières. Pour le reste, ce sont surtout des novices, lancés dans le grand bain par un Warren Gatland revenu au chevet d'une sélection galloise très mal en point depuis quelques années.

L’Écosse, l’année de la confirmation ?

En face, c’est tout le contraire. L’Écosse est devenue la grande attraction de Tournoi des 6 Nations, avec un jeu flamboyant et très dynamique, qui lui a permis de s’installer comme la troisième nation européenne derrière la France et l’Irlande. Sous les ordres de Gregor Townsend et surtout menés par le fantasque Finn Russell, ils ont des réelles chances de venir chercher les deux premières places cette année. On ne présente plus la floppée de talents avec la paire de centres formée par Huw Jones et Sione Tuipoluto, l’ailier destructeur Duhan van der Merwe et des avants impressionnants, du pilier Pierre Schoeman au capitaine et troisième-ligne aile Jamie Ritchie.

22 ans sans gagner à Cardiff

Une victoire écossaise semblerait donc être un pronostic logique, surtout avec les nombreuses absences côté gallois. La dernière confrontation entre les deux équipes lors du 6 Nations 2023 avait en effet viré à la correction pour les Gallois (35-7), avec un Russell des meilleurs jours. Attention toutefois, puisque le Principality Stadium de Cardiff est une forteresse imprenable pour le XV du Chardon, qui n’y a plus gagné... depuis 2002 ! D’ailleurs, Gregor Townsend devra faire à moins de son arrière Blair Kinghron, forfait pour les deux premières rencontres du Tournoi, alors qu’il affichait une forme éblouissante avec le Stade Toulousain.