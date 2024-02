Dupont lâche le XV de France, c’est déjà validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Antoine Dupont était présent sur les terrains de l'INSEP, non pas pour préparer le Tournoi des Six Nations, mais les étapes de Vancouver et Los Angeles en rugby à sept. Le début d'un parcours qui devrait le mener jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Après seulement quelques semaines au sein de sa nouvelle équipe, Dupont semble déjà faire l'unanimité.

Pour Antoine Dupont, ce début d'année 2024 est inédit. La star du XV de France n'a pas rejoint le groupe de Fabien Galthié, mais celui de Jérôme Daret, coach de rugby à sept. Sur les pelouses de l'INSEP, Dupont se préparait pour ses prochaines batailles, notamment l'étape de Vancouver et de Los Angeles. Par la suite, le demi de mêlée devrait disputer les Jeux Olympiques de Paris, avant de retrouver le rugby à XV en novembre prochain.

Rugby : Une solution est enfin trouvée pour Antoine Dupont ? https://t.co/Sl8hVoEVif pic.twitter.com/3ZMDvaz9CM — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Dupont est déjà validé au sein de sa nouvelle équipe

Lors d'un entretien accordé à RMC , Paulin Riva, capitaine de l'équipe de France de rugby à sept, s'est prononcé sur les premiers pas de Dupont. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. « C’est un garçon très à l’écoute, qui a déjà basculé sur la discipline, qui est très concentré. Il amène beaucoup d’exigence et c’est vraiment bien pour le groupe, ça élève le niveau de tous. Ce qui fait sa force, c’est que c’est un joueur très intelligent, très concentré et qui veut réussir dans tout ce qu’il entreprend » a-t-il confié.

« Il est très à l’écoute avec nous »