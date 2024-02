XV de France : Dupont s’en va, du lourd est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Dupont ne portera pas les couleurs du XV de France avant novembre prochain. Le demi de mêlée s'est fixé un objectif fou : remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris cet été en rugby à sept. Gabin Villière, qui a connu les deux disciplines, s'est prononcé sur ce pari.

Le Tournoi des VI Nations a débuté sans Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur du monde. Le joueur du Stade Toulousain n'est pas blessé, loin de-là. Il a juste franchi la porte d'une nouvelle discipline, le rugby à sept. Le but est simple : monter sur la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques de Paris. Gabin Villière a connu le rugby à sept avant de poursuivre sa carrière à Toulon. Il s'est exprimé sur le choix de Dupont lors d'un entretien accordé au Midi Olympique.

Rugby : Une solution est enfin trouvée pour Antoine Dupont ? https://t.co/Sl8hVoEVif pic.twitter.com/3ZMDvaz9CM — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« C’est difficile d’être inquiet pour lui »

« C’est difficile d’être inquiet pour lui, soyons honnêtes. Déjà, il est demi de mêlée à quinze donc il possède une endurance plus élevée que la moyenne. C’est un très gros défenseur, alors sur les un contre un, il tiendra la baraque. Antoine a le profil adapté pour briller à VII. Dupont ou pas, je suis excité quand je vois jouer l’équipe de France de rugby à VII. Ensuite, bien évidemment qu’Antoine va pouvoir amener quelque chose en plus à l’effectif. On connaît son talent, alors difficile de le voir se rater … » a déclaré le joueur du RCT.

Villière lui glisse un conseil