Rugby : Toulouse face à son cauchemar, «super Dupont» est appelé !

Axel Cornic

Absent du Tournoi des 6 Nations et jonglant entre le XV et le 7 ces derniers mois, Antoine Dupont affronte son premier grand rendez-vous. Le demi de mêlée français va en effet être en première ligne lors de la finale de la Champions Cup, qui opposera ce samedi le Stade Toulousain au Leinster.

Le Stade Toulousain est face à son histoire. Recordman de titres jusqu’à maintenant avec cinq sacres, le club de la Ville Rose peut rentrer un peu lus dans l’histoire avec un sixième titre. Problème, en face d’eux les hommes d’Ugo Mola retrouveront leur némésis, qui n’est autre que le Leinster.

Champions Cup : «A part un très grand Leinster, personne ne peut battre Toulouse aujourd’hui» https://t.co/JGLBWb0BKv pic.twitter.com/D4Onen7yk3 — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« On parle du meilleur joueur, toutes générations confondues »

C’est simple, lors de quatre dernières rencontres, le Stade Toulousain a perdu face à la province de Dublin, avec notamment deux revers cinglants lors des deux dernières saisons (40-17 et 41-22). Mais pour Denis Charvet, les Toulousains ont une arme secrète... qui s’appelle Antoine Dupont ! « On parle du meilleur joueur, toutes générations confondues. C’est un cas à part, un phénomène. Le rugby d’aujourd’hui est tellement dur et lui y arrive avec son gabarit » a expliqué l’ancien international tricolore, sur RMC Sport .

« Le Stade Toulousain ne peut pas gagner sans un super-Dupont »