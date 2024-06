JO 2024 - Mbappé : L’annonce surprise de Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Par le passé, Kylian Mbappé a déjà fait part de sa volonté de représenter la France aux Jeux Olympiques. Pour cette édition qui se déroulera à Paris cet été, Thierry Henry ne peut pas intégrer la star de l’équipe de France à son effectif pour le moment au vu du refus du Real Madrid. Mais le sélectionneur des Bleuets ne perd pas espoir.

Kylian Mbappé va-t-il emmener l’équipe de France sur le toit de l’Europe pour la troisième fois de son histoire ? Réponse sur les terres allemandes pour l’Euro 2024 qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet. Le capitaine de l’équipe de France pourrait cependant rater la fête du sport qui aura lieu dans la capitale avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. La faute au Real Madrid qui refuse catégoriquement de voir sa recrue phare estivale enchaîner l’Euro et les JO de Paris 2024.

Henry ne tire pas de trait sur Mbappé : «On ne sait pas ce qui va se passer jusqu’au 3 juillet»

Ce lundi 3 juin, Thierry Henry a communiqué en conférence de presse sa pré-liste de 25 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le tournoi de football masculin qui débutera le 24 juillet. Kylian Mbappé manque évidemment à l’appel, mais le sélectionneur des Espoirs et de la sélection tricolore olympique n’a pas tiré un trait définitif sur Mbappé qui veut vivre son rêve olympique. « Non, tu ne tires pas de trait pour l’espoir, vu qu’on ne sait pas ce qui va se passer jusqu’au 3 juillet. À un moment donné, je me dois de vous donner une liste assez réelle. Même si elle est virtuelle, et même si elle peut évoluer et tout est ouvert pour tout le monde. Il faut quand même donner une liste pour que les gens puissent se préparer aussi. Les joueurs, les clubs, moi, vous, tout le monde. Tu ne fermes la porte à personne, ça c’est clair ».

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG https://t.co/lh7WvdzJJh pic.twitter.com/Blm2YuxdK9 — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«Le Real Madrid ? Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars»