Tennis - Wimbledon : Grande nouvelle pour Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de déclarer forfait pour les quarts de finale de Roland-Garros puisqu'il a été victime d'une déchirure au ménisque, Novak Djokovic n'a pas traîné avant de passer par la case opération. Le Serbe de 37 ans a fait des Jeux olympiques son objectif principal et on pensait qu'il ferait assez vite une croix sur Wimbledon. Au contraire, il est de retour à l'entraînement et mieux encore : il sera présent sur le site du tournoi lundi, une semaine avant le début de la compétition.

Touché au genou à la suite de ses deux combats homériques disputés à Roland-Garros, Novak Djokovic pourrait bien revenir sur gazon avant de retourner sur terre battue pour disputer les Jeux olympiques. A 37 ans, le Serbe ne semble vouloir reculer devant aucun défi, lui qui n'a toujours pas réussi à ajouter un titre à son palmarès en 2024. Il va bientôt donner sa décision pour Wimbledon et l'issue pourrait être positive...

Djokovic à Wimbledon lundi !

Selon des informations rapportées par la BBC ce samedi, Novak Djokovic va faire le voyage jusqu'à Wimbledon lundi pour voir où il en est. Le Serbe est de retour sur les courts pour s'entraîner depuis quelques jours seulement et cette nouvelle en dit long sur sa motivation. On peut désormais imaginer que s'il se sent bien, il décidera de participer à l'édition 2024 du tournoi, lui qui a toujours atteint la finale depuis 2018.

Djokovic veut briller sur gazon

Moins performant depuis le début de l'année, Novak Djokovic ne semble pas vouloir rater l'occasion de disputer un Grand Chelem où il a peut-être une marge plus grande sur ses adversaires par rapport à d'habitude. En effet le Serbe n'échoue presque jamais à Londres et l'année dernière, il s'est incliné en finale face à Carlos Alcaraz en cinq sets dans un match où il aurait pu réaliser le Grand Chelem calendaire. Une décision quant à sa participation est attendue avant vendredi, date à laquelle le tirage au sort sera effectué.