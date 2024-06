Tennis : Federer lâche une révélation sur Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très présent dans les médias ces derniers temps en raison de la sortie de son documentaire sur les douze derniers jours de sa carrière, Roger Federer est souvent amené à retracer un peu les années passées sur le circuit. Le Suisse a rangé les raquettes il y a deux ans lors de la Laver Cup, un événement qui avait suscité énormément d'émotion. A cette occasion, il avait disputé un dernier double avec Rafael Nadal dans une compétition où Novak Djokovic, son autre grand rival, était également présent.

Cette semaine, le documentaire « Les douze derniers jours de Federer » est sorti sur la plateforme Prime Video . On y découvre évidemment ce qu'il s'est passé à la toute fin de la carrière de Roger Federer jusqu'à ce double avec Rafael Nadal. Le Suisse a toujours connu une belle rivalité marquée par une belle amitié avec l'Espagnol, même s'il a disputé plus de matches face à Novak Djokovic, dont il n'a pas forcément vu la révélation d'un bon œil.

Federer a sous-estimé Djokovic

Au cours de sa carrière, Roger Federer a disputé beaucoup de duels face à Novak Djokovic, qui a fini par le surpasser au titre de meilleur joueur de l'histoire en termes de palmarès. « La première fois que j’ai joué contre Novak à Monaco (6−3, 2–6, 6–3 en 2006), je ne me souviens pas qu’il y ait eu un énorme battage médiatique. On n’a pas dit : ‘Voilà Novak !’ On ne disait pas qu’il pourrait éventuellement réécrire les livres d’histoire. Avec Rafa, c’était différent. Il y avait plus de puissance derrière » a-t-il révélé dans une interview pour Welt .

Tennis : Alcaraz a vécu un cauchemar, il se lâche ! https://t.co/klkAItimKd pic.twitter.com/ikJFFMrB7l — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Federer et Djokovic ont disputé 50 duels

Déjà embêté par les exploits de Rafael Nadal alors qu'il dominait le tennis au milieu des années 2000, Roger Federer a vu l'émergence d'un autre joueur qui a fini par contrecarrer ses plans. En effet, finalement, le Suisse a joué contre Novak Djokovic à 50 reprises sur le circuit ATP et c'est le Serbe qui mène 27 à 23. Forcément, au début, personne ne s'attendait à voir le Djoker accumuler autant de titres, finissant par dépasser Nadal et Federer.