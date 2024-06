Tennis : Djokovic annonce du lourd pour Wimbledon !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, le tournoi de Wimbledon ouvre ses portes et dans le tableau, Novak Djokovic est bien présent pour tenter de remporter à nouveau le titre. Un peu plus de 3 semaines après son opération après sa déchirure au ménisque droit, le Serbe est déjà de retour à la compétition et il peut nourrir de grandes ambitions. Le voir participer au troisième Grand Chelem de l'année est tout de même surprenant car on ne s'attendait pas forcément à le retrouver avant les Jeux olympiques, dont il a fait son grand objectif.

Moins performant depuis le début de la saison 2024, Novak Djokovic n'a toujours pas réussi à gagner le moindre trophée cette saison. Le Serbe, numéro 2 mondial, sera bien de la partie à Wimbledon où sa participation était loin d'être assurée. Finalement il ne veut pas perdre l'occasion de disputer le Grand Chelem londonien, où il peut espérer un nouveau gros résultat.

«L'idée de manquer Wimbledon n'était pas acceptable»

Blessé au genou à la suite de ses deux gros combats à Roland-Garros, Novak Djokovic avait dû déclarer forfait pour la suite du tournoi, obligé de passer par la case opération. Sa période de convalescence pouvait alors s'étendre sur plusieurs semaines mais pour lui, il était impensable de s'absenter à Wimbledon. « Ma femme m'a posé la même question. Ce qui est normal. À 37 ans, on veut peut-être prendre moins de risques et se préparer pour les Jeux olympiques. Mais je ne veux pas manquer un Grand Chelem tant que je peux encore jouer à ce niveau. Je dirais simplement qu'il s'agit d'une incroyable envie de jouer, de concourir. D'autant plus qu'il s'agit de Wimbledon, le tournoi qui m'a toujours fait rêver lorsque j'étais enfant. L'idée de manquer Wimbledon n'était pas acceptable » a-t-il confié lors du Media Day du tournoi samedi.

Djokovic peut égaler Federer

En prenant part au tournoi, Novak Djokovic se lance dans un grand défi : remporter une huitième couronne à Londres. En cas de victoire finale, il égalerait alors Roger Federer au nombre de titres, un nouveau record. Le Serbe a toujours atteint la finale à Wimbledon depuis 2018 et il peut espérer poursuivre sur la même voie. Son tournoi commencera mardi face au qualifié tchèque Vit Kopriva. Sur son parcours, il pourrait retrouver des joueurs tels que Holger Rune et Hubert Hurkacz. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, eux, seront dans la partie haute du tableau.