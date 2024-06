Tennis : Le clan Federer imagine une mauvaise surprise pour Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début de Wimbledon, on ne sait pas encore si Novak Djokovic décidera de participer à l'édition 2024. Le Serbe se remet de son opération au genou il y a maintenant trois semaines et il serait tout de même surprenant de le voir disputer ce tournoi du Grand Chelem dans les meilleures conditions. Dans l'entourage de Roger Federer, on ne le place d'ailleurs pas parmi les favoris.

Sur gazon, une surface qu'il a appris à maîtriser tout au long de sa carrière, Novak Djokovic a peut-être davantage de chances de continuer sa domination sur ses adversaires. Parmi les meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas vraiment de spécialiste du gazon et à Wimbledon, grâce à son expérience, il peut briller. Toutefois, il faudra être en forme pour continuer son incroyable parcours dans ce tournoi, dont il a toujours atteint la finale depuis l'édition 2018.

« Aujourd’hui, tout est différent »

A Wimbledon à partir de lundi, les meilleurs joueurs se battront pour la couronne mais il y a des joueurs qui pourraient dominer les débats, à commencer par Carlos Alcaraz, tenant du titre, et Jannik Sinner, qui vient de gagner son premier titre sur gazon. « Federer a gagné beaucoup de fois Wimbledon après avoir conquis Halle, nous verrons si c’est aussi le tour de Sinner. Avant Roland‐Garros, il y avait beaucoup de questions, surtout du point de vue physique, concernant Alcaraz, Sinner et même Djokovic, qui allait bien, mais qui n’avait pas de rythme. Aujourd’hui, tout est différent » confie notamment l'ancien entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, dans des propos rapportés par We Love Tennis . En 2024, il paraît difficile d'imaginer qu'un autre de ces 3 joueurs ira chercher le titre.

