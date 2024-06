Wimbledon, JO de Paris 2024… Djokovic fait une annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché au ménisque après deux combats homériques à Roland-Garros, Novak Djokovic a subi une opération assez rapidement pour qu'il puisse revenir sur le circuit le plus rapidement possible. Mais personne ne pouvait imaginer que le Serbe serait présent à Wimbledon. Ce jeudi, le numéro 2 mondial s'entraîne avec Jannik Sinner, qui lui a piqué sa place au classement récemment. C'est un indice de plus concernant sa possible participation au Grand Chelem londonien, que le Serbe n'a pas encore confirmée.

Présent à Wimbledon depuis lundi, Novak Djokovic s'est permis un petit aller-retour en Allemagne pour assister depuis la pelouse au dernier match de la Serbie à l'Euro 2024. Si les Serbes n'ont pas pu se qualifier pour les huitièmes de finale, le grand champion va tout faire pour participer au tournoi de Wimbledon. Il reste seulement 24 heures avant le tirage au sort du tournoi. A lui de voir s'il annoncera sa participation officielle avant ou s'il attendra le dernier moment, au risque de prendre la place de quelqu'un dans le tableau.

« Je n’ai pas encore décidé »

De passage en Allemagne pour l'Euro, Novak Djokovic a été interrogé par la RTS , chaîne de télévision suisse. « Je n’ai pas encore décidé si je jouerai Wimbledon. Je déciderai dans les prochains jours. Dieu merci, la récupération se passe étonnamment bien » assure l'homme aux 24 titres en Grand Chelem, relayé par We Love Tennis . Le Serbe, peu inspiré depuis le début de la saison, a connu un coup dur avec cette blessure au genou. L'addition aurait pu être encore plus salée puisque le temps de convalescence est normalement de plusieurs semaines.

Tennis : Il vend la mèche pour le retour de Djokovic ! https://t.co/BE4EiqAdzc pic.twitter.com/pzIYHDmSGA — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Djokovic veut briller aux Jeux olympiques