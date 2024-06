Wimbledon : Elle annonce un miracle pour Djokovic ?

Jean de Teyssière

Presque un mois après son forfait lors des quarts de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic joue une course contre la montre pour revenir au plus haut niveau rapidement. Alors qu'il s'est fait opérer du ménisque du genou, le Serbe était pressenti pour être forfait à Wimbledon. Mais finalement, il y aurait une chance qu'il dispute le tournoi londonien. Ce qui tiendrait du miracle pour une ancienne joueuse professionnelle.

Les qualifications se jouent actuellement à Wimbledon. Le tournoi le plus mythique du monde débutera le 1er juillet prochain avec le premier tour. Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il sera à 100% mais une chose est sûre : il va tout faire pour disputer ce tournoi.

«Si je peux jouer au plus près de mon maximum alors je disputerai cette compétition»

Au cours d'un entretien accordé à la BBC récemment, Novak Djokovic a donné quelques indices sur sa participation ou non à Wimbledon : « Je ne suis pas venu pour disputer seulement quelques tours. Je vais jouer si j'en suis capable. Mais je ne peux pas savoir à l'avance si je serai à cent pour cent de mes capacités et ce qui va se passer après le premier ou le second match. Si je peux jouer au plus près de mon maximum, ou à mon maximum, alors je disputerai cette compétition. Sinon, je laisserai à quelqu'un d'autre la chance de s'aligner. »

«Honnêtement, ce serait un miracle»