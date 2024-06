Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Il annonce du lourd pour Alcaraz

La rédaction

Le 9 juin dernier, Carlos Alcaraz remportait son premier Roland-Garros. À tout juste 21 ans, l’Espagnol fait déjà partie des stars du circuit. Après son succès sur la terre battue parisienne, beaucoup voit en le natif d’El Palmar le digne héritier de Rafael Nadal. Interrogé à propos de l’Espagnol, Tommy Haas voit les choses en grand pour le droitier.

Alors que Roger Federer a pris sa retraire il y’a presque deux ans, Rafael Nadal et Novak Djokovic semblent également proches de la fin de leur carrière. Le second cité tout particulièrement, puisqu’après avoir été absent des courts durant une longue période après une grave blessure, son retour à la compétition s’avère être difficile. Éliminé dès le premier tour de Roland-Garros par Alexander Zverev, l’Espagnol voit néanmoins l’un de ses compatriotes prendre de plus en plus d’ampleur : Carlos Alcaraz. Et Tommy Haas, ancien numéro deux mondial et désormais directeur du Masters 1000 d’Indian Wells, voit les choses en grand pour le droitier.

Roland-Garros - Alcaraz : Le clan Federer est bluffé ! https://t.co/61NaB8QXga pic.twitter.com/QCKu6dZ0Z5 — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

«Il est capable de tout et c’est formidable de le voir joue»

De passage sur le tournoi de Majorque qui a débuté ce lundi, Tommy Haas a été interrogé à propos de Carlos Alcaraz. Dans des propos relayés par WeLoveTennis , l’Allemand s’est montré très élogieux à propos de Carlos Alcaraz : « C’est une chose très positive pour le sport de l’avoir, car vous savez qu’il est capable de tout et c’est formidable de le voir jouer. C’est passionnant de le voir sur un court parce qu’il a un large éventail de ressources dans son jeu. »

«Les mouvements de Federer, la capacité défensive de Nadal ou l’énergie de Djokovic»