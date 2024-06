Tennis : Annoncé comme «le nouveau Federer», il a vécu l'enfer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Surnommé « Baby Fed » au début de sa carrière en raison de son jeu similaire à celui de Roger Federer, Grigor Dimitrov a fait sa carrière, même si on lui promettait les sommets il y a quelques années. Mais le Bulgare, numéro 10 à l'ATP cette semaine, a énormément souffert des comparaisons avec son aîné suisse. Il raconte.

Roger Federer est irremplaçable. Son impact sur le jeu, sa qualité de frappe, son déplacement, sa grâce ne trouveront pas d'égal de sitôt. Ces dernières années, Grigor Dimitrov est certainement celui qui s'est rapproché le plus du Suisse. Non pas au niveau du palmarès (avec 9 titres, le Bulgare est bien loin des 103 titres de Federer), mais au niveau du jeu. L'actuel numéro dix mondial est le sosie tennistique du Maestro. Revers à une main, service en fléchissant les genoux, les similitudes sont nombreuses et lui ont valu le surnom de « Baby Fed ». Un surnom et une attente que Dimitrov n'a pas réussi à supporter.

« Au début, j’ai trouvé ça drôle et puis… »

Avant le début de Wimbledon, le joueur de 33 ans est revenu sur les comparaisons avec Federer. « Au début, j’ai trouvé ça drôle et puis… je n’ai pas détesté, mais je n’ai pas aimé parce que ça n’avait pas de sens. Nous sommes très différents et nous avons quelques similitudes, mais nous ne sommes pas vraiment les mêmes personnes et je pense que ce n’était pas nécessaire. C’est probablement l’une des pires choses auxquelles j’ai dû faire face dans ma carrière. Je n’ai jamais aimé ça et ça ne m’a jamais apporté quoi que ce soit. Bien sûr, je suis flatté, mais j’ai toujours voulu être ma propre personne. » a confié Dimitrov dans les colonnes du New-York Times.

La carrière de Dimitrov connaît un second souffle

Dimitrov était tombé bien bas. En août 2019, retombé à la 80e place mondiale, il avait envisagé de poser temporairement les raquettes, avant de revenir sur sa décision. Bien lui en pris puisque la carrière du joueur bulgare a connu un nouveau souffle ces derniers mois. Finaliste des Masters 1000 de Bercy puis de Miami, Dimitrov a remporté en janvier dernier le tournoi de Brisbane. Revenu dans le Top 10, il sera l'un des outsiders de ce Wimbledon 2024.