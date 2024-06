Tennis : Federer, Nadal... Djokovic reçoit le soutien d'une légende

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours au sommet à 37 ans, Novak Djokovic est désormais le plus grand joueur de tous les temps et va le rester pour le moment. Le Serbe n'a pourtant jamais vraiment réussi à se faire apprécier de tout le monde malgré ses efforts. Eclipsé par ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, il est peut-être arrivé trop tard. Pourtant au vu de ses qualités tennistiques, il devrait faire l'unanimité. Avant le tournoi de Wimbledon, où il doit encore annoncer sa participation, John McEnroe a tenu à prendre sa défense.

Présent à Wimbledon cette semaine, Novak Djokovic n'a pas encore dévoilé s'il jouera le tournoi londonien. Le Serbe a subi une opération au genou récemment et en attendant de savoir s'il sera bien de la partie, John McEnroe, ancien numéro 1 mondial, a proposé une analyse sur l'image qu'il a auprès du public, pas toujours tendre avec lui comparé à Roger Federer et Rafael Nadal.

« Novak reçoit un traitement injuste »

A son époque, John McEnroe pouvait en agacer plus d'un à cause de son comportement sur le court. Novak Djokovic, lui, a écrit les plus belles pages de l'histoire du tennis à une époque plus moderne, ce qui n'a pas vraiment plu à tout le monde. « Rafa et Roger ont des réputations légendaires, et ils le méritent. Ils ont été incroyables, ils incarnent la classe. Mais Novak ne les a pas seulement égalés mais surpassés, ce qui semblait impossible. Roger et Rafa ont l'amour et le respect, Novak reçoit un traitement injuste. Il est le méchant, le sale type. Je suppose que vous avez besoin d'un méchant, d'une certaine manière. Cela ne peut qu'aider le sport quand vous avez des rivalités de ce genre. Je trouve que c'est injuste, honnêtement, parce qu'il est formidable pour le tennis. Sur le court et en dehors » a tenu à rappeler l'Américain pour Eurosport .

Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal et Alcaraz à Roland-Garros https://t.co/GZFklZ42F7 pic.twitter.com/le5e73ei0A — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Djokovic prêt pour Wimbledon ?

Moins performant depuis le début de la saison maintenant qu'il est quasiment débarrassé de ses deux plus grands rivaux, Novak Djokovic va tenter un retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Wimbledon la semaine prochaine. Pour rappel, le Serbe n'a toujours pas réussi à gagner le moindre tournoi en 2024. Le tirage au sort du troisième Grand Chelem aura lieu vendredi matin, la réponse devrait donc arriver assez vite.