Tennis - Wimbledon : Djokovic fait une annonce pour son retour !

Pierrick Levallet

Après avoir déclaré forfait pour son quart de finale de Roland-Garros à cause d'une blessure au genou, Novak Djokovic ne sait pas encore s'il sera de la partie à Wimbledon. Le mystère plane encore au sujet de son retour. Le Serbe a d'ailleurs avoué qu'il n'allait répondre présent que s'il est en mesure d'évoluer au maximum de ses capacités sur la pelouse anglaise.

Que fera Novak Djokovic pour Wimbledon ? Le mystère reste entier. Le Serbe avait été contraint de déclarer forfait pour son quart de finale de Roland-Garros à cause d’une blessure au genou. Depuis, Nole n’a toujours pas fait son retour sur les courts. Le joueur de 37 ans fera tout son possible pour être en pleine possession de ses moyens pour le tournoi du Grand Chelem de Londres. Mais Novak Djokovic n’entend pas se déplacer en Angleterre pour rien.

«Je vais évaluer jour après jour»

« Je ne suis pas venu pour disputer seulement quelques tours. Je vais jouer si j'en suis capable. Mais je ne peux pas savoir à l'avance si je serai à cent pour cent de mes capacités et ce qui va se passer après le premier ou le second match. Je vais évaluer jour après jour » a d’abord expliqué le Serbe au micro de la BBC , dans des propos rapportés par L’Equipe .

«Si je peux jouer à mon maximum, alors je disputerai cette compétition»