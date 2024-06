Tennis : Nadal l’a traumatisé, il vide son sac

Alexis Brunet

Rafael Nadal n’est pas au top de sa forme actuellement. Le Majorquin tente de retrouver son niveau d’antan, mais cela est difficile, car il reste très fragile physiquement. Il est donc possible qu’il n’atteigne plus jamais le niveau qu’il avait en 2017, notamment lors de sa demi-finale à l’Open d’Australie, où il avait traumatisé Grigor Dimitrov.

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal participait à Roland-Garros. L’Espagnol n’a malheureusement pas fait long feu, car il s’est fait éliminer par Alexander Zverez dès son entrée en lice. Un coup dur pour le Majorquin, qui a désormais les yeux rivés vers les Jeux Olympiques de Paris. Après, il faudra voir si le célèbre gaucher voudra continuer sa carrière ou bien s’il s’arrêtera là.

Nadal sera en double avec Alcaraz

Rafael Nadal a décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Wimbledon. L’Espagnol, moins à l’aise sur gazon, a décidé de se focaliser sur la terre battue et donc les Jeux Olympiques de Paris. Il voudra briller sur les courts de Roland-Garros, aux côtés de Carlos Alcaraz, avec qui il formera la paire espagnole à Paris.

Dimitrov a été traumatisé par Nadal