Wimbledon : Il annonce du lourd pour Djokovic !

Amadou Diawara

Depuis son forfait à Roland-Garros, Novak Djokovic n'est pas encore revenu de blessure. Alors que Wimbledon débute le 1er juillet, l'ogre serbe pourrait faire son grand retour sur les courts. A en croire Jannik Sinner, Novak Djokovic sera le grand favori pour remporter le Grand Chelem londonien s'il est apte à disputer la compétition.

Qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic est sorti de la compétition sans jouer contre Casper Ruud. En effet, l'ogre serbe a déclaré forfait avant le début de la rencontre. Alors qu'il n'a pas encore signé son grand retour de blessure, Novak Djokovic pourrait retrouver les courts à Wimbledon à partir du 1er juillet. D'ailleurs, l'ogre serbe a annoncé la couleur pour sa présence à Londres.

«Je vais jouer si j'en suis capable»

« Je ne suis pas venu pour disputer seulement quelques tours. Je vais jouer si j'en suis capable. Mais je ne peux pas savoir à l'avance si je serai à cent pour cent de mes capacités et ce qui va se passer après le premier ou le second match. Je vais évaluer jour après jour. Je prendrai une décision en fonction de mon ressenti, et de la conclusion que mon équipe et moi aurons prise, basée sur des observations, d'ici quatre, cinq ou six jours. Si je peux jouer au plus près de mon maximum, ou à mon maximum, alors je disputerai cette compétition. Sinon, je laisserai à quelqu'un d'autre la chance de s'aligner » , a confié Novak Djokovic lors d'un entretien accordé à la BBC .

«S’il revient, s’il est en forme, Djokovic est clairement le favori»