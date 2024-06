Tennis : Ronaldo fait une étonnante déclaration d'amour

Jean de Teyssière

Légende du football, Ronaldo a marqué des générations par son talent exceptionnel. Le Brésilien, qui a pris sa retraite en 2011, se plait désormais à jouer au tennis. Le troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne a même dévoilé que désormais, il s'ennuyait devant du football alors qu'il peut regarder du tennis pendant cinq heures. R9 a fait son choix et le tennis est désormais son sport préféré.

Dans les Alpes-Maritimes, à Biot, Patrick Mouratoglou, célèbre entraîneur de tennis, y organisait son dixième gala de charité. Le Français a entraîné durant longtemps Serena Williams et est aujourd'hui au service d'Holger Rune. Du beau monde a répondu à l'invitation de Patrick Mouratoglou, comme le boxeur Mike Tyson ou le football brésilien Ronaldo. Ce dernier a d'ailleurs pris la parole et a fait une étonnante révélation.

«Je pense que j’aime plus le tennis que le football maintenant»

Dans des propos rapportés pas We Love Tennis , Ronaldo le Brésilien a pris la parole durant le gala de charité organisé par Patrick Mouratoglou et a livré son sentiment sur le tennis : « Je pense que j’aime plus le tennis que le football maintenant. C’est incroyable. Je ne peux plus regarder des matchs de football en entier, je trouve que c’est trop ennuyeux. Mais je peux rester cinq heures à regarder du tennis. C’est dingue. Je m’entraîne trois fois par semaine. »

«Mon revers, je pense que c’est la seule chose que Mouratoglou ne peut pas réparer»