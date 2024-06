Tennis : «C’est un extraterrestre», Djokovic le fait halluciner

Alexis Brunet

Lors du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic s’est malheureusement blessé. Le pire a été envisagé pour le Serbe. En effet, on annonçait qu’il pouvait manquer Wimbledon, voire les Jeux Olympiques de Paris. Mais finalement, le Djoker pourrait bien participer au majeur anglais, car il se remet très vite de sa blessure, ce qui fait halluciner Hamad Medjedovic.

Après avoir remporté Roland-Garros en 2023, Novak Djokovic n’a pas pu faire de même cette année. Pourtant, le Serbe était qualifié pour les quarts de finale, mais il a dû déclarer forfait en raison d’une blessure. Cela l’a même obligé à se faire opérer à Paris et à devoir se reposer quelque temps.

« C’est un extraterrestre »

En raison de sa blessure et du peu de temps entre Roland-Garros et Wimbledon, beaucoup d’observateurs estiment que le Serbe ne pourra pas être remis à temps pour le majeur anglais. Mais d’après Hamad Medjedovic, petit protégé du Djoker, ce dernier pourrait bien être remis à temps, car il récupère à vitesse grand V, comme il l'a confié lors d'une interview à Clay . « Nous avons parlé après son opération. J’ai gardé un œil sur lui. Il veut jouer Wimbledon. Il a toutes les chances d’être en forme depuis qu’il est arrivé ici. Je souhaite vraiment qu’il soit en bonne santé et en pleine forme. J’espère vraiment qu’il pourra jouer. Mais je dois dire qu’il vient d’une autre planète. Novak est très spécial. Son corps récupère si vite, c’est fou. Il a été opéré il y a deux ou trois semaines et il est déjà ici, à Londres, en train de s’entraîner. C’est un extraterrestre. »

Djokovic avait perdu en finale l’année dernière à Wimbledon

Pour le moment, Novak Djokovic n’a pas gagné un tournoi de la saison. Cela contraste avec l’année dernière, où Wimbledon était le seul majeur qui avait échappé au Djoker. Ce dernier avait perdu en finale contre Carlos Alcaraz, qui l’avait donc privé du Grand Chelem calendaire.