Wimbledon : Monfils lâche un message à une légende

Jean de Teyssière

C'était un duel d'ancien et il a tourné à l'avantage de Gaël Monfils. Le Français était opposé à Stanislas Wawrinka lors du deuxième tour et s'est imposé en deux jours et trois sets (7−6, 6–4, 7–6). A la fin du match, Monfils a eu des mots élogieux envers l'une des légendes du tennis, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem.

La Suisse a pu observer deux joueurs de tennis exceptionnels. Evidemment, Roger Federer truste la première place et de loin, mais Stanislas Wawrinka n'a pas à rougir de sa carrière, le Suisse ayant remporté l'Open d'Australie face à Rafael Nadal en 2015, Roland-Garros en 2016 face à Novak Djokovic et l'US Open en 2017, toujours face au Serbe. Il ne lui manque que Wimbledon à son palmarès et pour le joueur de 39 ans, l'heure semble être passée.

Monfils écarte Wawrinka

C'était un duel entre deux potes. Gaël Monfils et Stan Wawrinka, tous deux sur le circuit depuis de nombreuses années s'apprécient particulièrement. Le match entre ces deux légendes du tennis l'a prouvé, avec plusieurs séquences délicieuses entre les deux hommes. Mercredi soir, les deux hommes ont vu leur match être interrompu à cause de la luminosité, mais Monfils semblait avoir fait le plus dur, en menant 2 sets à 0 et 5-5 dans le troisième set. Un dernier set remporté par le Français au tie-break et Monfils rallie le troisième tour de Wimbledon pour la première fois depuis 2018.

«C’est le grand frère, j’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour lui»