Tennis : Federer lâche un gros message à Djokovic et Nadal

Le tournoi de Wimbledon a débuté ce 1er juillet et pour le moment, les têtes d'affiche tiennent leur rang. Novak Djokovic est finalement présent, tout le contraire de Rafael Nadal. L'Espagnol se rapproche de la retraite mais Roger Federer souhaite le voir jouer encore longtemps. Il souhaite aussi voir Djokovic battre de nombreux records.

Le crépuscule approche pour Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux légendes du tennis voient leur retraite arriver, surtout Rafael Nadal, en proie à de grandes difficultés physiques. Roger Federer a été le premier membre du Big 3 à prendre sa retraite et il a lancé un message à ses deux anciens rivaux.

Nadal forfait pour Wimbledon, pas Djokovic

Cette décision était dans l'air depuis plusieurs jours et elle s'est confirmée. Plus d'un mois après avoir perdu au premier tour de Roland-Garros, Rafael Nadal a dit non au tournoi de Wimbledon, pour privilégier un retour au top de sa forme pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Novak Djokovic, opéré du ménisque il y a trois semaines, est lui bien présent. Mardi, il a facilement disposé de Vit Kopriva et s'est montré rassurant sur son état physique : « Je ne savais pas comment j'allais me sentir sur le court et comment mon genou allait réagir. Et je suis très heureux de mes sensations, de mon jeu, de mes mouvements. Pour un premier match, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur départ. Je n'ai pas ressenti de douleur. C'est une bonne chose. J'ai commencé un peu plus prudemment, je dirais. »

«J’espère que Djokovic continuera à battre tous les records»