Tennis : Djokovic se trompe, un malheur l’attend ?

Alexis Brunet

Ce 2 juillet à 16H, Novak Djokovic est censé disputer son premier tour à Wimbledon, face à Vit Kopriva. Une petite surprise, car le Djoker s’était blessé à Roland-Garros et il avait même dû passer par la case opération. On ne pensait donc pas que le Serbe allait être de la partie à Wimbledon, mais il a finalement surpris tout le monde. Selon Rennae Stubbs, Nole prend toutefois un gros risque et il peut se refaire mal très vite.

Novak Djokovic est un athlète surprenant et hors normes. Le Serbe l’a encore prouvé dernièrement. Alors qu’il s’est blessé au genou lors de Roland-Garros le 3 juin dernier et qu’il a dû passer par la case opération, le Djoker est déjà prêt à faire son retour à la compétition. Il doit affronter ce mardi à 16H Vit Kopriva, au premier tour de Wimbledon.

« Je n’arrive pas à croire que Djokovic joue à Wimbledon »

Novak Djokovic impressionne donc par sa capacité à se remettre d’une blessure très rapidement. Selon Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 mondiale en double, qui s’est exprimée pour NBC Sports , le Djoker prend tout de même un risque de se blesser de nouveau, en reprenant la compétition aussi vite. « Je n’arrive pas à croire que Djokovic joue à Wimbledon. J’ai subi deux opérations du ménisque et je peux vous dire que j’ai dû attendre au moins six semaines avant de revenir, et je pense toujours que c’était trop tôt pour moi. Je ne peux pas m’imaginer me faire opérer du genou et jouer le premier tournoi sur un gazon glissant, parce que le premier jour, vous faites un faux pas et bang, votre genou s’effondre. Nous avons vu cela maintes et maintes fois. Nous l’avons vu avec Vondrousova la semaine dernière, c’est une surface dangereuse à jouer au début parce qu’elle est très glissante. Je ne peux donc pas croire qu’il soit dans le tableau. »

Djokovic a perdu en finale de Wimbledon la saison dernière

Pour le moment, personne ne sait jusquoù ira Novak Djokovic à Wimbledon. En tout cas, le Serbe aura envie d’aller très loin et pourquoi pas s’imposer, lui qui n'a gagné le moindre trophée depuis le début de la saison. L’année dernière, le Djoker s’était qualifié pour la finale du majeur anglais, mais il avait perdu en finale contre Carlos Alcaraz, qui l’avait alors privé du Grand Chelem calendaire.