Première étape réussie pour Gaël Monfils. Dans un duel fratricide, la Monf est venue à bout d'Adrian Mannarino au premier tour de Wimbledon. Au prochain tour, il fera face à un autre vétéran Stan Wawrinka. L'occasion pour le 33ème mondial d'évoquer sa relation avec la Suisse, au lendemain des élections législatives.

Gaël Monfils est sur une bonne lancée. Demi-finaliste du tournoi de Majorque la semaine dernière, le joueur français a confirmé en battant son compatriote Adrian Mannarino au premier tour de Wimbledon (6−4, 3–6, 7–5, 6–4). Au prochain tour, le Parisien affrontera un autre vétéran : Stan Wawrinka.

Duel franco-suisse à Wimbledon

Le Suisse (39 ans), redescendu à la 95ème place mondiale, a hérité d'un tirage favorable. Opposé au Britannique Charles Broom (248ème), Wawrinka l'a emporté en trois petits sets (6/3 7/5 6/4) et a rendez-vous avec son ami. Ce sera la septième confrontation entre l'ancien vainqueur de Roland-Garros et Monfils (3-3 pour l'instant). En marge de cette rencontre, le Français, qui vit depuis 20 ans, en Suisse, a évoqué son attachement à ce pays. Malgré cet exil, il reste profondément attaché à la France, qui traverse une crise politique majeure.

« Je suis citoyen français avant tout »