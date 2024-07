Wimbledon, JO de Paris 2024… Nadal a pris une grande décision, c’est validé

Alexis Brunet

La fin de carrière de Rafael Nadal est quelque peu particulière. En raison de ses pépins physiques, l’Espagnol est obligé de faire des choix et donc de faire l’impasse sur certains tournois. Le Majorquin a donc décidé de ne pas participer à Wimbledon pour se concentrer sur les Jeux Olympiques de Paris. Une décision que valide Andy Roddick.

Wimbledon commence ce 1er juillet et cela sera sans Rafael Nadal. L’Espagnol a décidé de ne pas disputer le majeur anglais pour essayer d’être le plus en forme possible pour les Jeux Olympiques de Paris. Cela reste l’objectif principal du Majorquin, qui a bien conscience qu’il dispose de plus de chances sur terre battue que sur herbe.

Andy Roddick valide le choix de Nadal

Lors de son podcast Served with Andy Roddick , Andy Roddick est revenu sur cette décision de Rafael Nadal. L’ancien joueur américain a déclaré que cette décision était la plus sage, même si, selon lui, le Taureau de Manacor aurait eu une carte à jouer à Wimbledon. « Il aurait pu gagner des matches et faire un beau parcours à Wimbledon s’il avait choisi de jouer, mais je comprends. Changer de surface est mauvais pour le corps. Il a pris la bonne décision. Je ne sais pas si j’y crois totalement, mais Wimbledon était peut‐être sa meilleure chance de remporter un tournoi du Grand Chelem ou d’atteindre le dernier carré, même en incluant la terre battue. En tout cas, je suis heureux que nous puissions le revoir aux Jeux olympiques. »

Nadal formera un double avec Alcaraz

Rafael Nadal aura donc l’occasion de briller, possiblement une dernière fois à Paris. L’Espagnol doit participer au tournoi de tennis des JO 2024, qui aura lieu sur les courts de Roland-Garros. Le Majorquin sera engagé en simple, mais également en double, aux côtés du récent vainqueur du majeur français, Carlos Alcaraz.