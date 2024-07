Wimbledon : Djokovic se lâche sur sa blessure

Alexis Brunet

Mardi, Novak Djokovic faisait son entrée en lice à Wimbledon. Le Serbe n’était pas des plus sereins, car il se remettait à peine d’une grosse blessure, qui l’avait même poussé à se faire opérer. Finalement, cela s’est très bien passé pour le Djoker qui ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ et qui a avoué avoir eu de bonnes sensations lors de la rencontre.

Avant ce mardi à Wimbledon, la dernière fois que l’on avait vu Novak Djokovic disputer un match officiel, c’était lors de son huitième de finale à Roland-Garros. Le Serbe l’avait alors emporté, mais il s’était malheureusement blessé au genou. Il avait donc dû déclarer forfait pour la suite de la compétition et il s’était même fait opérer à Paris.

« Je suis très heureux de mes sensations »

Seulement quelques semaines après sa blessure et son opération, Novak Djokovic était donc déjà de retour à la compétition. Le Serbe faisait son entrée en lice ce mardi à Wimbledon, face à Vit Kopriva. Le Djoker n’a pas déçu et il l’a emporté en trois sets. Après la rencontre, Nole s’est dit très content de sa prestation et il a affirmé avoir eu de bonnes sensations sur le court. Ses propos sont rapportés par L’Équipe . « La semaine d'entraînement, comme je l'ai déjà dit, s'est très bien passée. Évidemment, un match officiel sur le Centre Court, c'est complètement différent. Je ne savais pas comment j'allais me sentir sur le court et comment mon genou allait réagir. Et je suis très heureux de mes sensations, de mon jeu, de mes mouvements. Pour un premier match, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur départ. Je n'ai pas ressenti de douleur. C'est une bonne chose. J'ai commencé un peu plus prudemment, je dirais. »

