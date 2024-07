Wimbledon : Entre Federer et Djokovic, il a choisi !

Jean de Teyssière

Sur le gazon de Wimbledon, le roi incontesté se nomme Roger Federer. La légende suisse du tennis a remporté le tournoi anglais à huit reprises. Mais Novak Djokovic n’est pas loin, avec sept couronnes remportées. Grigor Dimitrov, qui a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises ces deux joueurs sur gazon estime que le meilleur reste Federer.

Novak Djokovic a finalement décidé de participer à Wimbledon. Alors qu’un forfait couvait depuis son opération du ménisque, suite à sa blessure à Roland-Garros, le Serbe a finalement réussi à se remettre sur pied rapidement. Après avoir été battu en finale par Carlos Alcaraz l’année dernière, Nole espère bien remporter une huitième couronne sur les terrains du All England lawn tennis and crocket club …

«J’ai l’impression que Roger a été l’adversaire le plus difficile pour moi sur toutes les surfaces»

Après sa victoire face au Chinois Shang au deuxième tour de Wimbledon (5−7, 6–7, 6–4, 6–2, 6–4), Grigor Dimitrov a été interrogé sur l’adversaire le plus coriace sur gazon, comme il le révèle dans des propos rapportés par We love Tennis : « Chaque année, le gazon est différent ici. Mais j’ai l’impression que Roger a été l’adversaire le plus difficile pour moi sur toutes les surfaces. Roger a toujours été capable de m’enlever du temps. Je me souviens que lorsque j’ai joué ici contre lui, c’était comme ça à chaque point. Cela vous met très mal à l’aise sur le court, cela vous oblige à tenter des coups que vous ne devriez pas jouer, cela vous sort complètement de votre jeu. Quand cela arrive, vous êtes en difficulté contre n’importe quel joueur, mais surtout contre lui. »

«La marge était très faible»