Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Alcaraz envoie un message !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de Roland-Garros le mois dernier, Carlos Alcaraz a ajouté un troisième titre en Grand Chelem à son palmarès. L'Espagnol a une nouvelle chance puisqu'il est le tenant du titre à Wimbledon, où il avait réalisé une incroyable performance l'année dernière en battant Novak Djokovic en finale en cinq sets. A seulement 21 ans, il s'avance déjà comme l'un des futurs grands de l'histoire de son sport. Et il ne cesse de partager ses ambitions...

Carlos Alcaraz a parfaitement débuté son tournoi de Wimbledon. Vainqueur en 3 sets à chaque fois lors de ses deux premiers tours, le numéro 3 mondial a encore un long chemin à faire avant de conserver sa couronne. Il réaliserait un nouvel exploit mais cela montrerait qu'il se rapproche un peu plus des performances du Big 3. A l'heure actuelle, il paraît être le favori logique pour le titre.

« Je veux m’asseoir à la même table que Federer, Nadal et Djokovic »

A seulement 21 ans, Carlos Alcaraz est devenu le mois dernier le premier joueur à remporter 3 titres du Grand Chelem sur une surface différente. L'Espagnol est parti pour une carrière brillante et il a déjà prouvé qu'il ne veut reculer devant aucun défi. « Je veux être l’un des meilleurs de l’histoire. Je rêve en grand. Je veux m’asseoir à la même table que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, des légendes de notre sport. Bien sûr que j’ai accompli de grandes choses jusqu’à présent, mais je ne veux pas y penser et continuer » a-t-il récemment précisé à CNN .

Alcaraz peut faire le doublé à Wimbledon

Numéro 3 mondial au moment de démarrer le tournoi, Carlos Alcaraz semble être le principal favori pour Wimbledon. Sur gazon, il a prouvé qu'il savait maîtriser le jeu, contrairement à la plupart de ses adversaires les plus féroces. La blessure de Novak Djokovic pourrait également être un frein pour le Serbe même s'il brille depuis ses débuts dans le tournoi. Alcaraz pourrait également réussir le doublé Roland-Garros-Wimbledon, un exploit seulement réalisé par les 3 légendes du tennis et par Rod Laver et Björn Borg.