Tennis : Djokovic craque, il dénonce un manque de respect

Alexis Brunet

Novak Djokovic est venu à bout d’Holger Rune en trois sets et il s’est hissé en quart de finale à Wimbledon. Après la rencontre, le Djoker s’en est pris aux fans du Danois, qui l’auraient selon lui copieusement hué pendant la rencontre. Selon le coach d’Arthur Fils, Sébastien Grosjen, cela est un gros manque de respect envers le Serbe.

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic devait malheureusement déclarer forfait à Roland-Garros, alors qu’il s’était qualifié pour les quarts de finale du majeur parisien. Par la suite, le Serbe avait même dû se faire opérer. De nombreux observateurs étaient alors très sceptiques quant à sa participation à Wimbledon.

Djokovic s’est qualifié pour les quarts de finale à Wimbledon

Finalement, Novak Djokovic a réussi à revenir à temps pour le début de Wimbledon. Le Djoker s’est même qualifié pour les quarts de finale du majeur en venant à bout de Holger Rune en trois sets (6-3, 6-4, 6-2). Durant la rencontre, le Serbe aurait très copieusement été hué par les fans du Danois. Des agissements qui n’ont pas plu à Nole et ce dernier l’a fait savoir. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « À tous ceux qui ont choisi de ne pas être respectueux, je dis : Gooooood night ! Je sais qu'ils encourageaient Rune mais c'est aussi une excuse pour me huer. Ça fait vingt ans que je suis sur le circuit, je sais comment ça marche. J'ai joué dans des environnements beaucoup plus hostiles, croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas. »

« C’est un manque de respect »

Pour beIN SPORTS, Sébastien Grosjen, le coach d’Arthur Fils, est revenu sur cette affaire. Pour lui, cela est un gros manque de respect envers Novak Djokovic et le champion qu’il est. « J’ai été surpris, on ne l’a pas vu venir au milieu du deuxième set, on entendait un peu ces bruits. On ne sait pas si les spectateurs disaient « Rune » pour en encourager le Danois mais c’est vrai que ça le dérangeait. Mais ça l’a motivé, il aime ça quand il sent tout le public contre lui, c’est une habitude pour lui. Il se nourrit de ça pour s’en sortir. Il a toujours été très touché de ne pas sentir l’amour du public, même lorsqu’il y avait Federer et Nadal. Il a besoin de ça, en tout cas, ça ne le dérange pas, ça le motive. Bien évidemment, il préfèrerait avoir le public derrière lui et, surtout, c’est un manque de respect envers le champion qu’il est. »