Tennis : Polémique avec Djokovic, il sort du silence

Lors des huitièmes de finale de Wimbledon, Holger Rune et Novak Djokovic étaient opposés. C’est le Serbe qui s’était imposé, en venant à bout du Danois en trois sets (6-3, 6-4, 6-2). Mais après la rencontre, le Djoker s’est plaint de s’être fait huer par les fans de Rune. Ce dernier est sorti du silence sur Instagram et il a rendu un bel hommage à Nole.

Novak Djokovic n’a jamais été aussi proche de remporter le premier trophée de sa saison. En effet, grâce au forfait d’Alex de Minaur, qu’il devait affronter à l’occasion des quarts de finale de Wimbledon, le Serbe s’est qualifié directement pour le dernier carré du majeur anglais. Il affrontera Lorenzo Musetti pour potentiellement une nouvelle finale de Grand Chelem.

Novak Djokovic a poussé un coup de gueule contre les fans de Rune

Au stade des huitièmes de finale, Novak Djokovic avait disposé de Holger Rune en trois sets (6-3, 6-4, 6-2). Une rencontre donc maîtrisée par le Djoker, mais un peu moins sa sortie d’après match. Le Serbe s’était notamment plaint d’avoir été copieusement hué par les fans du Danois et il les avait donc provoqués en retour. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « À tous ceux qui ont choisi de ne pas être respectueux, je dis : "Gooooood night !" Je sais qu'ils encourageaient Rune mais c'est aussi une excuse pour me huer. Ça fait vingt ans que je suis sur le circuit, je sais comment ça marche. J'ai joué dans des environnements beaucoup plus hostiles, croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas. »

Holger Rune envoie un message à Djokovic

Selon certains observateurs, cette sortie de Novak Djokovic était justifiée, pour d’autres non. Par le biais d’un message posté sur Instagram, Holger Rune a mis fin à la polémique. Le Danois a rendu un très bel hommage au Djoker. « Je tiens à remercier tout particulièrement tous mes fans et Wimbledon pour cet incroyable tournoi. Je reviendrai et je vais maintenant travailler plus dur pour améliorer beaucoup d’aspects. Et Novak Djokovic, continue à jouer, nous avons besoin de toi pour continuer à nous montrer que l’impossible est possible. »