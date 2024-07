Tennis : Djokovic se met en colère, c'est inattendu

Amadou Diawara

En lice pour Wimbledon, Novak Djokovic a réussi à se qualifier pour le dernier carré. Victorieux par forfait contre Alex de Minaur, l'ogre serbe a fait tomber Holger Rune en huitième de finale ce lundi. Hué par une partie du public lors de cette rencontre, Novak Djokovic a poussé un coup de gueule sur le sujet, avant de s'en prendre à son sponsor : Lacoste.

De retour de blessure depuis peu, Novak Djokovic fait bonne figure à Wimbledon. En effet, l'ogre serbe a réalisé un sans-faute pour le moment, ayant réussi à se hisser jusqu'au dernier carré du Grand Chelem londonien. Plus précisément, Novak Djokovic a battu Vit Kopriva au premier tour, avant d'écarter Jacob Fearnley puis Alexei Popyrin. Opposé à Holger Rune en huitième de finale de Wimbledon ce lundi, le vétéran de 37 ans l'a emporté, avant de voir Alex de Minaur déclarer forfait avant le lancement de leur duel en quart de finale.

«J’ai ressenti de l’insatisfaction et de la frustration»

Qualifié pour les demi-finales de Wimbledon, Novak Djokovic s'est emporté après sa victoire contre Holger Rune ce lundi. Dans des propos rapportés par L'Equipe, le Serbe a poussé un coup de gueule, pestant contre l'attitude de certains spectateurs danois, qui l'ont hué : « À tous ceux qui ont choisi de ne pas être respectueux, je dis : Gooooood night ! Je sais qu'ils encourageaient Rune mais c'est aussi une excuse pour me huer. Ça fait vingt ans que je suis sur le circuit, je sais comment ça marche. J'ai joué dans des environnements beaucoup plus hostiles, croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas ».

«Je ne suis pas satisfait»

Présent en conférence de presse après sa victoire contre Holger Rune ce lundi, Novak Djokovic a laissé éclater sa colère pour un autre sujet. Un sujet plus surprenant. En effet, le demi-finaliste de Wimbledon s'est est pris à son sponsor français : Lacoste. « Je ne suis pas satisfait de la façon dont certains de mes sponsors font mon marketing, je suis frustré. Ces dernières années, j’ai ressenti de l’insatisfaction et de la frustration parce que beaucoup de personnes qui recherchent mes produits ne parviennent pas à les trouver dans les magasins de mon sponsor. Certaines choses évoluent pour le mieux maintenant, mais je ne suis toujours pas satisfait, car tout pourrait être mieux. J’espère que mon sponsor augmentera le niveau de production et la quantité, mais aussi la disponibilité, afin que les gens aient la possibilité de trouver les produits. Le niveau de tennis auquel je joue est très populaire partout dans le monde », a pesté Novak Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.