Tennis : Djokovic pousse un coup de gueule, il se fait rembarrer

Novak Djokovic a fait parler de lui dernièrement. Ce n’est pas pour sa victoire face à Holger Rune en huitième de finale à Wimbledon, mais plutôt pour quelque chose qui a eu lieu lors de cette rencontre. En effet, le Djoker affirme que les fans du Danois l’ont copieusement hué. Une accusation que réfute l’ancien joueur professionnel, Greg Rusedski.

Pour la quinzième fois de sa carrière, Novak Djokovic a atteint les quarts de finale à Wimbledon. Le Serbe est venu à bout de Holger Rune en huitième de finale, en trois sets (6-3, 6-4, 6-2). Malgré la qualification, le Djoker était très en colère après la rencontre. Nole s’est en effet plaint d’avoir été copieusement hué par les fans du Danois. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Pour tous les gens qui ont choisi de manquer de respect aux joueurs, et en l'occurrence à moi, BOOOONNE NUIIIIIT. BOOOONNE NUIIIIIT. Si, si, ils m'ont manqué de respect, et je ne l'accepte pas. Je sais qu'ils encourageaient Rune (en criant Ruuuuuune), mais ce n'est pas une excuse pour aussi me huer. Et je ne l'accepte pas. Non, non, non. Je suis sur le circuit depuis plus de vingt ans, je connais les ficelles, je sais comment ça marche. (...) J'ai joué dans des environnements encore plus hostiles, alors croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas. »

Rusedski contredit Djokovic

Oui, mais voilà, selon Greg Rusedski, Novak Djokovic se trompe. L’ancien quatrième mondial a affirmé que cela était un chant danois et que les fans de Rune n’avaient donc pas hués le Djoker. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Tout le monde pense que c’est impoli, mais c’est juste le chant danois, donc il n’y a rien d’irrespectueux envers Novak là‐dedans. C’est un grand champion et les Danois ont leur chant pour Rune et nous allons l’entendre de plus en plus au fur et à mesure que sa carrière progressera. »

Djokovic affrontera Alex de Minaur en quart

En quart de finale, Novak Djokovic sera opposé à Alex de Minaur. Un beau challenge pour le Djoker, car son rival australien est actuellement neuvième au classement ATP. Pour le moment, le Serbe mène deux victoires à une face au joueur de 25 ans.