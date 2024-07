Tennis : Il l’affirme, Djokovic est jaloux de Nadal et Federer

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a fait parler de lui. Ce n’est pas pour sa victoire contre Holger Rune en quart de finale de Wimbledon, mais plutôt pour l’attitude du Djoker après la rencontre. Ce dernier s’en est pris aux fans du Danois, qui l’auraient sifflé selon lui. D’après l’ancien joueur professionnel John Lloyd, cela illustre tout simplement le fait que Nole est jaloux de la cote de popularité d’un Nadal ou d’un Federer.

Alors que le doute persistait sur sa présence à Wimbledon en raison de sa blessure contractée lors de Roland-Garros, Novak Djokovic est finalement bien présent au majeur anglais. Le Serbe a même déjà atteint le stade des demi-finales, en profitant du forfait d’Alex de Minaur.

Tennis - Wimbledon : Il annonce une bonne nouvelle pour Djokovic https://t.co/UCJEpWmLue pic.twitter.com/rzStGiWizE — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Djokovic s’est énervé après la rencontre face à Rune

Avant cela, en huitième de finale, Novak Djokovic était venu à bout de Holger Rune en trois sets (6-3, 6-4, 6-2). Après la rencontre, le Serbe avait pris la parole sur le Centre Court et il s’était plaint de l’attitude des fans du Danois. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « À tous ceux qui ont choisi de ne pas être respectueux, je dis : "Gooooood night !" Je sais qu'ils encourageaient Rune mais c'est aussi une excuse pour me huer. Ça fait vingt ans que je suis sur le circuit, je sais comment ça marche. J'ai joué dans des environnements beaucoup plus hostiles, croyez-moi, vous ne m'atteindrez pas. »

Djokovic serait jaloux de Nadal et Federer

L’attitude de Novak Djokovic a interrogé bon nombre d’observateurs. Selon l’ancien joueur de tennis britannique John Lloyd, qui s’est exprimé pour la BBC, cela serait révélateur du fait que le Djoker soit jaloux de la popularité de Rafael Nadal ou bien de Roger Federer. « Je pense qu’au fond de lui, il est un peu agacé parce qu’il n’est pas aussi populaire que Roger Federer et Rafael Nadal, ses deux grands rivaux. Novak n’est parfois pas aussi populaire que ces deux‐là, mais qui le serait ? Et je pense que parfois il est un peu agacé par cela. Et quand le public s’en prend à lui, il pense que c’est un peu personnel, mais ce n’est pas le cas. »