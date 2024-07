JO 2024 : Nadal prend une grande décision

Jean de Teyssière

Rafael Nadal était revenu sur le circuit principal, participant notamment à Roland-Garros. L’Espagnol avait été éliminé dès le premier tour face à Alexander Zverev et a ensuite pris la décision de ne pas participer à Wimbledon. Un choix fait pour arriver le plus en forme possible aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais dans quel état ?

L’année 2023 de Rafael Nadal a été un véritable calvaire. Le Majorquin s’était blessé au psoas lors de l’Open d’Australie et avait ensuite réalisé une saison blanche. Il était revenu toute fin décembre 2023 pour disputer le tournoi de Brisbane mais avait rechuté, avant de déclarer forfait pour l’Open d’Australie. S’il a finalement participé à Roland-Garros, l’état physique de la légende de 38 ans pose question.

Nadal prépare les JO 2024

C’est officiel, Rafael Nadal disputera bien les Jeux olympiques de Paris 2024. Il sera même aligné en double face Carlos Alcaraz, l’actuel numéro 3 mondial. Une association qui fait saliver même si Rafael Nadal a confié tout faire pour ne pas être un poids pour Alcaraz : « Je vais essayer de me préparer au mieux. Je n’ai pas joué en double depuis longtemps, mais Carlos est dans un moment fantastique après sa victoire à Paris, donc je vais essayer d’arriver le mieux préparé possible afin d’être un bon partenaire pour lui. »

«Je m’entraîne pour être prêt en simple»

Récemment, le vainqueur de 22 titres en Grand Chelem évoquait sa préparation pour le double : « Je vais me préparer spécifiquement pour le double ? Non, je m'entraîne pour essayer d'être prêt en simple. Je veux jouer à un haut niveau en simple et je sais que si j'y parviens, je serai capable de jouer à un bon niveau en double. C'est ce que j'ai toujours fait : quand j'ai bien joué en simple, j'ai bien joué en double. C'est vrai que je n'ai pas joué depuis longtemps en double, l'idéal aurait été de faire un tournoi avant, mais ce n'était pas possible. » L’objectif pour ces deux stars sera forcément de décrocher la médaille d’or.