JO Paris 2024 - Surf : Vahine Fierro fait partie des favorites, quelles sont les autres chances de médailles ?

Si Vahine Fierro, 24 ans, sera l’une des favorites pour aller chercher l’or olympique à Teahupo'o, les trois autres Français engagés ont également une carte à jouer lors des épreuves de surf.

Sport olympique depuis la dernière édition des JO de Tokyo, le surf mondial s'est donné rendez-vous à Tahiti, sur le spot mythique de Teahupo'o pour cette édition française des Jeux. À plus de 15 000 kilomètres de Paris, l'or olympique pourrait bien revenir Vahine Fierro chez les femmes. La Française fait en effet partie des grandes favorites avec la Costaricienne Brisa Hennessy et l'Américaine Carissa Moore. Il y a quelques semaines, elle avait d'ailleurs ébloui la concurrence en remportant la Tahiti Pro, 6e manche du circuit pro, sur ce même spot de Teahupo'o, alors qu'elle ne participe pas aux championnats du monde de la WSL, le WCT, mais bénéficiait d'une Wild Card. À 24 ans, la native d'Uturoa en Polynésie française, qui dispute depuis trois ans les Challenger Series (l'équivalent de la 2e division mondiale) est certainement la plus belle chance de médaille pour le surf français. Elle a par ailleurs hérité d'un tirage très abordable pour son entrée en lice et sera opposée à Sol Aguirre (Pérou) et Janire Gonzalez Etxabarri (Espagne) au premier tour.

Johanne Defay n’a jamais excellé à Teahupo'o

Ce sera en revanche plus difficile pour l'autre française engagée, Johanne Defay (30 ans), déjà présente à Tokyo en 2021 et qui a fait des Jeux l'un de ses objectifs majeurs. Si Defay brille depuis plusieurs saisons de façon régulière sur le circuit pro (6e actuellement du classement mondial), elle n'a jamais vraiment excellé sur le spot de Teahupo'o.

La Réunionnaise devra par ailleurs faire face à Candelaria Resano et surtout à Brisa Hennessy, troisième du classement mondial actuellement et finaliste malheureuse contre Vahine Fierro lors de la Tahiti Pro il y a quelques semaines, au premier tour.

Duru et Vaast peuvent être des surprises chez les hommes

Du côté des hommes, le capitaine de l'équipe de France, Joan Duru (35 ans) n'est clairement pas favori, mais la vague de Teahupo'o peut lui convenir alors qu'il a souvent performé dans les tubes et s'il est dans un grand jour rien n'est à exclure. Il fera néanmoins face à deux pointures du circuit pro lors de la première manche. Ce sont en effet l'Australien Jack Robinson et le Sud-Africain Matthew McGillivray, qui seront opposés au surfeur landais.

Quant à Kauli Vaast (22 ans), l'autre représentant tricolore chez les garçons, qui connait, comme Vahine Fierro parfaitement le spot de Teahupo'o et qui, comme Fierro, a déjà bousculé la hiérarchie mondiale lors de la Tahiti Pro, en 2022, il peut aussi rêver d'être l'une des surprises de cette épreuve olympique. Il sera opposé à Lucca Mesinas (Pérou), mais surtout à l'Américain Griffin Colapinto (2e actuellement du classement mondial) au premier tour.

"La plus belle équipe possible pour ces JO"

Il y a quelques jours, l'entraîneur des Bleus, Jérémy Florès déclarait en conférence de presse : "On a passé plusieurs mois à préparer cette échéance à Tahiti. On sort d'une grosse préparation, physique, mentale, mais aussi à l'eau. Vahine vient de remporter la Tahiti Pro à Teahupo'o, c'est de bon augure pour la suite. Il y a une super cohésion et une super ambiance dans le groupe. Ils sont prêts. On a la plus belle équipe possible pour ces JO. C'est une grande fierté de les accompagner."