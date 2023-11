JO Paris 2024 : 30 minutes de sport par jour, le défi français !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France a fait de l’activité physique et sportive sa grande cause nationale pour l’année à venir. Avec en point d’orgue un défi pour l’ensemble des Français : intégrer 30 minutes de sport chaque jour. Prêt à le relever ?

C’est un événement à nul autre pareil qui se prépare en France. Du 25 juillet au 11 août 2024, le pays va accueillir les Jeux Olympiques, 100 ans après la dernière édition organisée dans l’Hexagone. Un rendez-vous unique, immanquable. Un moment de l’Histoire qui peut aussi être le point de départ d’un véritable changement social. En effet, le Président de la République a décrété le 25 juillet 2022 la promotion de l’activité physique et sportive comme Grande Cause Nationale pour l’année 2024. Plus que l’organisation d’un événement de renommée internationale, Emmanuel Macron souhaite que ces JO soient aussi le moyen de remettre le sport santé au cœur de notre société. Avec tous les bienfaits associés à la pratique d’une activité sportive régulière.

30 minutes d’activité, c’est la clé

Le premier défi de cette Grande Cause Nationale, c’est de mettre le sport au centre des préoccupations. Tout simplement parce que l’activité physique est l’arme la plus efficace pour lutter contre les différents problèmes de santé. Nous devons, aussi bien collectivement qu’individuellement, prendre conscience de l’importance du défi sanitaire qui se présente. Combattre la sédentarité est une nécessité absolue. Pour cela, la recommandation phare est la suivante : 30 minutes d’activité physique et sportive chaque jour. Peu importe la forme que prend cette activité, du moment qu’elle dure une demi-heure quotidienne, le défi est réussi. Un footing comme une marche ou une balade à vélo : l’essentiel, c’est de bouger ! A raison de 30 minutes, chaque jour, pour mieux vivre. Et mieux envisager l’avenir, ensemble.

Ce matin au @salondesmaires, la ministre @AOC1978 présente officiellement la Grande Cause Nationale dédiée pour la première fois en 2024 à l’activité physique et sportive #GCN2024 ! 🚀Quels que soient votre âge et vos capacités, vous avez dès aujourd’hui le pouvoir de faire… pic.twitter.com/NNoMwaR3BG — Ministère des Sports 🇫🇷 (@Sports_gouv) November 21, 2023

Une mobilisation sans précédent

Les événements majeurs du sport mondial ont souvent réussi à installer une dynamique pérenne au sein même d’un pays. En 2006, la Coupe du Monde de football en Allemagne a pris de renouveler considérable les infrastructures de nos voisins germaniques et de booster comme jamais la pratique d’une discipline devenue locomotive sociale, sportive et financière du pays. La France souhaite écrire l’Histoire avec des Jeux mémorables tout en insufflant l’élan sportif au cœur de sa réflexion sociale et sociétale. Pour cela, une mobilisation sans précédent se met en place. Institutions, associations, entreprises, médias et personnalités se regroupent à l’unisson pour porter un message de rassemblement derrière une seule et même cause : bouger. Se mettre en action, quotidiennement, pour offrir une réponse majeure à un enjeu de santé public majeur. Si nos étoiles tricolores comme Teddy Riner, Kevin Maier, Kylian Mbappé ou encore Victor Wembanyama tenteront une à une d’aller chercher l’or, il y aura aussi des médailles du cœur à remettre à tous ceux qui répondront à la Grande Cause Nationale et à ces 30 minutes d’activité physique et sportive. Et ça commence maintenant !