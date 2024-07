Wimbledon : Djokovic terrassé par Alcaraz, il fait une terrible confidence

Jean de Teyssière

Incroyable Carlos Alcaraz ! Pour la deuxième année consécutive, l'Espagnol de 21 ans a remporté le tournoi le plus prestigieux du monde : Wimbledon. Et à chaque fois face au même adversaire, Novak Djokovic, pourtant roi du gazon depuis la retraite de Roger Federer. En un peu plus de 2h de jeu et 3 sets, Alcaraz remporte son quatrième titre du Grand Chelem et même Djokovic était choqué du niveau de l'Espagnol, mais aussi du sien.

Les spectateurs qui ont pris place sur le Center Court de Wimbledon ne s'attendaient certainement pas à rentrer chez eux au bout de deux heures et demie. L'an passé, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s'étaient affrontés durant cinq heures sur le gazon du Central. Mais en 2024, Novak Djokovic n'était tout simplement pas assez fort pour rivaliser avec un Carlos Alcaraz qui continue de marquer l'histoire.

Alcaraz, déjà quatre titres du Grand Chelem

Lorsqu'ils avaient 21 ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avaient respectivement remporté zéro, trois et un tournoi du Grand Chelem. Carlos Alcaraz vient de remporter son quatrième après avoir fait la leçon au grand Novak Djokovic en deux heures et demie (6-2, 6-2, 7-6). L'Espagnol s'est fait très peur dans le troisième set, lorsqu'il menait 40-0 à 5-4 pour lui. La peur de gagner l'a totalement pétrifié et il a concédé son jeu de service. Mentalement fort pour égaliser à 6-6, il lui aura fallu qu'une balle de championnat dans le tie break pour s'adjuger sa deuxième victoire de suite sur les courts du All England Lawn Tennis and Croquet Club.

«Mon niveau de jeu n'était pas suffisant»

Lucide à la fin de la finale, Novak Djokovic était admiratif du niveau de jeu de son adversaire tout en étant objectif sur le sien, lui qui sort d'une opération du genou : « Il était vraiment chaud, aujourd'hui, Alcaraz. Ce n'est pas le résultat que je voulais, notamment les deux premières manches et mon niveau de jeu n'était pas suffisant, notamment à cause de Carlos. J'ai essayé de le pousser avec les trois balles de matchs. Mais il mérite absolument cette victoire et bravo à son équipe pour le travail que vous faites. »