Wimbledon : Alcaraz surclasse Nadal, Federer et Djokovic !

Quelques semaines seulement après avoir gagné Roland-Garros, Carlos Alcaraz a remporté Wimbledon, battant Novak Djokovic en finale du Grand Chelem londonien, comme cela avait déjà été le cas en 2023. A seulement 21 ans, l'Espagnol a gagané son 4ème titre du Grand Chelem. Si cela n'est pas un record pour Alcaraz, c'est tout de même mieux que Roger Federer, Rafael Nadal ainsi que Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz n'aura laissé aucune chance à Novak Djokovic en finale de Wimbledon 2024. Ce dimanche 14 juillet, quelques heures seulement avant le sacre de l'Espagne à l'Euro, l'Espagnol a fait tomber la légende serbe en 3 petits sets. Cela fait donc le deuxième Wimbledon remporté par Alcaraz, déjà vainqueur à Londres en 2023. A cela, on peut également ajouter un Roland-Garros ainsi qu'un US Open, ce qui porte le total à 4 titres du Grand Chelem pour Carlos Alcaraz. Le tout à seulement 21 ans.

Alcaraz, une précocité folle

Carlos Alcaraz fait preuve d'une énorme précocité sur le circuit. Deux joueurs ont toutefois fait plus rapide que lui pour remporter 4 titres du Grand Chelem. Le meilleur est Mats Wilander, âgé de 20 ans et 9 mois à son 4ème titre. Bjorn Borg avait lui 21 ans et 27 jours. A 21 ans et 70 jours, Carlos Alcaraz est lui 3ème, faisant tout de même mieux que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Parmi ces trois-là, le plus rapide a été l'Espagnol (22 ans et 2 jours). Vient ensuite le Suisse (23 ans et 1 mois) puis le Serbe (24 ans et 5 mois).

« Je ne me considère pas encore comme un champion comme eux »

A seulement 21 ans, Carlos Alcaraz fait donc mieux que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour ce qui est de 4 tournois du Grand Chelem. L'objectif est maintenant de continuer sur cette lancée pour l'Espagnol ainsi de rejoindre les légendes du tennis au palmarès. A ce propos, Alcaraz a d'ailleurs confié après son sacre à Wimbledon : « C’est énorme pour moi de faire partie de cette liste de joueurs qui ont réussi le doublé la même année. Je suis très heureux d’être dans la même liste que Novak. De grands champions l’ont fait. Je ne me considère pas encore comme un champion comme eux. Je vais essayer de continuer à construire mon chemin et mon parcours. C’est un grand moment pour moi ».