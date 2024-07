Tennis : Après la désillusion, Djokovic promet du lourd

Jean de Teyssière

Il faut remonter loin pour voir Novak Djokovic sans victoire en Grand Chelem en juillet. L’Open d’Australie ? Éliminé en demi-finale par Jannick Sinner. Roland-Garros ? Forfait à cause d’une fracture du ménisque. Wimbledon ? Battu en finale par Carlos Alcaraz. L’année 2024 est compliquée pour le Serbe mais il promet de revenir plus fort.

Avec 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic est co-détenteur de plus grand nombre de titres. Margaret Court a remporté autant de tournoi du Grand Chelem que le Serbe et le 25ème titre commence à tarder un peu. Cela fait en effet plus d’un an que Novak Djokovic n’a plus gagné de tournoi…

Djokovic ne pouvait pas faire mieux

En conférence de presse après la finale perdue face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic évoquait cette rencontre totalement manquée : « Je ne pense pas, honnêtement. On peut toujours analyser le match après coup et dire : ’J’aurais pu faire ceci ou cela.’ Globalement, je me suis senti inférieur sur le terrain. C’est tout. Il a joué tous les coups mieux que moi. Je ne pense pas que j’aurais pu faire quelque chose de plus. Essayer de me motiver, oui. Faire participer le public… C’est ce qui s’est passé dans le troisième set. Cela m’a permis de m’activer un peu. Mais il ne me laissait pas beaucoup de points gratuits sur mon service. »

«Face à l’adversité, je me relève, j’apprends et je deviens plus fort»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Novak Djokovic annonce ne pas baisser le bras : « Le fait d’atteindre la finale de Wimbledon me donne une grande confiance en moi. Mais j’ai aussi l’impression qu’en affrontant aujourd’hui (dimanche) le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, avec Jannik Sinner, tous deux sont de loin les meilleurs joueurs de l’année. J’ai l’impression de ne pas être à ce niveau. Pour avoir une chance de battre ces joueurs dans les tournois du Grand Chelem ou aux Jeux olympiques, il va falloir que je joue beaucoup mieux et que je me sente beaucoup mieux qu’aujourd’hui. Ce n’est pas quelque chose que je n’ai jamais vécu dans ma vie… Face à l’adversité, normalement je me relève, j’apprends et je deviens plus fort. C’est ce que je vais faire. »