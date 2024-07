Tennis : Boîtes de nuit, fêtes... Alcaraz se justifie

Jean de Teyssière

Il n’a que 21 ans et pourtant il a déjà remporté quatre titres du Grand Chelem. Au même âge que Carlos Alcaraz, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'étaient pas à cette hauteur. Preuve du niveau impressionnant du joueur espagnol. Mais il est encore jeune et il a parfois besoin de se changer les idées, lui qui a été vu à Ibiza récemment. Des sorties nocturnes qu’il assume.

Souvent, l’image qui ressort d’un sportif de très haut niveau est celle d’un ascète. Mais il n’est pas rare d’en voir certains prendre du bon temps en boîte de nuit, ce qui peut parfois amener à des critiques.

Alcaraz aperçu en boîte de nuit à Ibiza

Après sa victoire à Roland-Garros en juin dernier, Carlos Alcaraz avait été aperçu en boîte de nuit à Ibiza, accompagné de certains de ses amis. Une activité normale pour un jeune homme de 21 ans mais qui a fait réagir. L’Espagnol sait tout de même se contenir et n’ira pas fêter son sacre à Wimbledon car les Jeux olympiques approchent.

«Ces petites escapades à Ibiza c’est fondamental»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Carlos Alcaraz, tout récent vainqueur de Wimbledon évoque son besoin de s’amuser en boîte de nuit : « Eh bien, il est très clair pour moi qu’en fin de compte, les gens travaillent aussi pour quelque chose. Pas seulement pour moi, mais en général. Les gens travaillent pour s’offrir certaines choses et en profiter ensuite avec leurs proches. Je vis un rêve, c’est fou de pouvoir jouer ce genre de tournois, de pouvoir les gagner, mais je veux aussi avoir du temps pour moi. Je ne veux pas me sentir esclave du tennis et ne pas avoir de temps pour moi. Ces petites escapades à Ibiza, deux ou trois nuits avec des amis, pour m’amuser, me reposer, avoir du temps pour moi, je pense que c’est fondamental et très nécessaire pour être performant et revenir sur le court avec les batteries chargées. »