Wimbledon : Djokovic écrasé par Alcaraz, il pique une colère

Il y avait un monde d’écart entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dimanche dernier, sur le gazon de Wimbledon. Durant une finale qui n’aura duré que deux heures et demie, l’Espagnol n’a jamais tremblé pour s’imposer en trois sets (6-2, 6-2, 7-6). Novak Djokovic avait reconnu après la rencontre ne pas avoir été au niveau même s’il estime qu’il ne faut pas tout de suite s’enflammer sur les performances d’Alcaraz ou de Jannick Sinner.

Rafael Nadal et Novak Djokovic sont au crépuscule de leur carrière. Roger Federer a pris sa retraite il y a deux ans et ceux qui s’apprêtent à écraser la concurrence se nomment Carlos Alcaraz et Jannick Sinner. L’Italien a remporté l’Open d’Australie en janvier, tandis que l’Espagnol est sorti vainqueur à Roland-Garros et Wimbledon. Le témoin est en train d’être passé même si cela ne semble pas plaire à tout le monde.

«Beaucoup de gens ne sont pas contents que je sois encore parmi les meilleurs»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Novak Djokovic a évoqué son avenir dans le tennis et ne semble pas proche de la retraite : « Beaucoup de gens ne sont pas contents que je sois encore parmi les meilleurs, alors ils attendent ce changement avec impatience. C’est une partie intrinsèque de ma carrière sportive et j’arrive toujours à travailler, à performer et à vivre avec. Évidemment, plus le tournoi que je perds est important, plus l’écho médiatique sera important. »

«Les résultats d’Alcaraz doivent être approuvés sur la durée»

Novak Djokovic estime également qu’il ne faut pas s’enflammer concernant les résultats récents de Jannick Sinner et Carlos Alcaraz et l’exprime de manière sèche : « Les résultats de Carlos Alcaraz méritent que l’on parle d’un changement de génération de sa part et Sinner se débrouille très bien cette année, mais ces résultats doivent être approuvés sur la durée. Il y a des gens qui n’ont même pas été proche de gagner des titres du Grand Chelem et qui font ces affirmations. De toute façon, les mots sont emportés par le vent. »