Tennis : Alcaraz déjà une légende ? Il fait une grande révélation

Jean de Teyssière

Carlos Alcaraz a déjà remporté quatre titres du Grand Chelem. Les totaux archi élevés de Roger Federer (20), Rafael Nadal (22) et Novaj Djokovic (24) rendent dérisoire celui d’Alcaraz. Il n’est âgé que de 21 ans et compte autant que titres du Grand Chelem que le Big Three réuni à son âge. Pour Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l’US Open en 2003, Alcaraz est déjà une légende du tennis.

Cela fait trois années consécutives que Carlos Alcaraz remporte au moins un tournoi du Grand Chelem. En 2022, il est sacré à l’US Open. En 2023, il détrône Novak Djokovic à Wimbledon et cette année, il a remporté Roland-Garros et Wimbledon. 2024 est donc la première année où il réussit à remporter deux titres du Grand Chelem, ce qui le rapproche déjà de plusieurs légendes du tennis.

Wimbledon : Après sa démonstration, Alcaraz fait une révélation sur Djokovic https://t.co/n6YQG1zJST pic.twitter.com/mLUGlOBbFS — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

«Il est incroyablement amusant à regarder»

Andy Roddick est tombé sous le charme de Carlos Alcaraz. Dans des propos rapportés par We Love Tennis, l’ancien numéro 1 mondial évoque l’éclosion de l’Espagnol : « Nous assistons à quelque chose de spécial et nous avons beaucoup de chance que, dans le vide du Big 3, nous ayons non seulement ce grand joueur mais aussi Jannik Sinner, qui fonctionne d’une manière différente. Mais il est incroyablement amusant à regarder, il a des émotions, il est heureux, il est respectueux et c’est un gardien du jeu. »

«Carlos Alcaraz est déjà une légende»

« Carlos est déjà une légende, poursuit l’Américain. Maintenant, il a carrément dans sa ligne de mire des icônes du jeu comme Stefan Edberg, Boris Becker (six Grands Chelems chacun), Jimmy Connors et Andre Agassi (huit Grands Chelems). Vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui parient contre lui pour dépasser ces grands noms. » Carlos Alcaraz a encore du boulot mais s’il continue comme ça, nul doute que ces légendes seront rapidement dans son rétroviseur.