JO 2024 : Antoine Dupont privé de la grande fête ?

Axel Cornic

Ancien espoir à XV mais également international à 7, Jean-Baptiste Gobelet décrypte la compétition qui attend l’équipe de France en ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle débutera dès ce mercredi 24 juillet avec les qualifications, ce qui pourrait bien poser des problèmes en vue de la grande cérémonie d’ouverture, programmée pour le 26.

Nous y sommes presque. Depuis le début de l’année, tout le monde parle du choix d’Antoine Dupont de disputer les Jeux Olympiques 2024, quitte à faire une croix sur le XV de France. Il a notamment raté le Tournoi des 6 Nations, même s'il a tout de même remporté deux titres avec son club du Stade Toulousain. Mais dans seulement quelques jours ce rêve deviendra réalité, avec un premier match face aux Etats-Unis sur la pelouse du Stade de France (24 juillet, 16h30).

Pas de cérémonie d’ouverture pour France 7 et Dupont

La volonté d'Antoine Dupont et de France 7 est évidemment d’aller le plus loin possible et d’offrir une première médaille olympique au rugby tricolore. Mais cela pourrait comporter quelques sacrifices, notamment avec la très attendue cérémonie d’ouverture des JO 2024. « Il serait très surprenant de voir les équipes qualifiées prendre le risque de s’aventurer à consommer de l’énergie inutilement lors de cette cérémonie » a expliqué Jean Baptiste Gobelet, ancien international à 7, pour RugbyPass.

« L’attente est très longue et l’événement affecte les athlètes émotionnellement »

« En général, l’attente durant la cérémonie est très longue, entre six et sept heures au total, et l’événement affecte les athlètes émotionnellement » a poursuivi Gobelet, devenu consultant pour le rugby à 7 depuis sa retraite en 2016 et une aventure éphémère chez les Breakers de San Diego. « La tentation de participer au milieu des stars planétaires est forte, mais une médaille est en jeu sur la journée du samedi. Les équipes choisissant l’option cérémonie prendront un risque ».