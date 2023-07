Tennis : Titré à Wimbledon, Alcaraz révèle ses secrets

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En abordant Wimbledon avec le costume de numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz rêvait d'un titre sans trop y croire. Surtout lorsqu'il a fallu affronter Novak Djokovic en finale, face auquel il a craqué mentalement un mois plus tôt. Depuis le début de sa carrière, l'Espagnol a montré beaucoup de décontraction au moment de débarquer sur le court. Et selon lui, c'est ce qui fait le secret de sa réussite.

Présent à Nice la semaine dernière pour y jouer la Hopman Cup avec l'Espagne, cette compétition mixte par équipes qui refait surface, Carlos Alcaraz a forcément eu l'occasion de revenir sur son incroyable titre à Wimbledon avec L'Equipe . Interrogé sur son état au moment de rentrer sur le court pour la finale sur le Centre Court, le numéro 1 mondial a fait de grandes révélations.

Une préparation mentale essentielle

Autrefois un peu oubliée, la partie mentale dans le sport de haut niveau est cruciale et le tennis ne déroge pas à la règle. En demi-finales à Roland-Garros, Carlos Alcaraz n'avait pas résisté à la pression du rendez-vous. « En étant conscient que ce n'est pas anormal que je dispute ce type de matches, qu'il faut que je les aborde avec plus de décontraction, comme si c'était une routine. Par rapport à la finale de Wimbledon, je devais changer des choses, me préparer différemment sur le plan mental. Concrètement, je suis allé un peu moins sur le téléphone dans les heures qui ont précédé le match. J'ai essayé de me couper du bruit autour du match, de me mettre à l'écart, d'écouter davantage de musique relaxante » a-t-il déclaré par rapport à sa manière d'aborder la finale.

« Avoir le sourire, c'est tout ce que je veux »

Depuis son arrivée sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz a conquis une grande part du public partout où il passe grâce à son état d'esprit. Toujours généreux dans l'effort, en communion avec le public, l'Espagnol prend du plaisir et ça se voit. « Avoir le sourire, c'est tout ce que je veux. C'est la clé de tout ce que j'arrive à faire. Je rigole beaucoup quand je joue et ça se reflète sur mon jeu. Comme je l'avais dit, en demi-finales de Roland-Garros, je me suis trop mis la pression, les nerfs m'ont bouffé, je n'ai pas tellement profité et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je préférerais toujours être fidèle à mon style, jouer agressif, essayer de faire des coups imprévisibles. Et même si je perds, j'en sortirai toujours avec la sensation du devoir accompli » a-t-il également confié.

Un champion hors normes

Le tennis connaît lentement la fin d'une ère extraordinaire avec les 3 plus grands joueurs de l'histoire. Après leur retraite, beaucoup s'inquiétaient d'un certain niveau en baisse ou d'un intérêt moindre. Mais depuis l'arrivée de Carlos Alcaraz, beaucoup s'accordent pour dire que le tennis est entre de bonnes mains. L'Espagnol, en plus d'avoir prouvé qu'il pouvait devenir un champion exceptionnel, est un formidable exemple pour les jeunes.