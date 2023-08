Tennis : Incroyable, Djokovic prépare une révolution et pousse un coup de gueule

Baptiste Berkowicz

Fort de son statut de joueur détenant le plus de Grand Chelem à son palmarès de tous les temps, Novak Djokovic a un poids non négligeable dans les institutions. Le Serbe a développé depuis de nombreuses années la création d'un syndicat des joueurs appelé PTPA. L'actuel numéro 2 mondial entend aller encore plus loin dans sa démarche.

Novak Djokovic, plus que jamais tourné vers les autres. Le champion serbe n'a toujours pas émis la volonté de prendre sa retraite mais cela ne l'empêche pas d'avoir des idées en tête pour changer son sport.

Djokovic prêt à révolutionner le tennis

Créé en 2020 par Novak Djokovic, la PTPA (Professional Tennis Association Players) est une sorte de syndicat pour les joueurs et une concurrence à l’ATP. Cette association a fortement divisé les joueurs au moment de sa création. Mais aujourd’hui, le Serbe est accompagné de nombreux autres joueurs comme John Isner, Matteo Berrettini ou encore Hubert Hurkacz et compte bien faire en sorte que son association prenne encore plus d’ampleur, pour lui le moment est venu comme il a annoncé sur le compte Twitter du syndicat : « Le moment est propice, il l’est depuis un certain temps pour être honnête. Mais en ce qui concerne l’organisation dans la structure de la PTPA, je pense que le temps est venu plus que jamais. Nous avons une grande équipe de personnes, qui font partie de la PTPA ».

«Nous sommes une organisation crédible»