Jackpot pour Federer, il surclasse toujours Nadal et Djokovic

Parmi les membres du légendaire Big 3, Novak Djokovic est pour le moment le seul en activité. En effet, Rafael Nadal est toujours blessé, et il vise un retour sur les courts en 2024 ; tandis que Roger Federer a lui pris sa retraite en 2022. S'il n'est pas le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, le Suisse est sûrement celui qui négocie le mieux ses contrats. Le Maestro touche toujours 30M€ par an avec Uniqlo, alors que l'Espagnol et le Serbe touchent eux 10M€.

À 36 ans, Novak Djokovic prouve que le temps n'a pas d'emprise sur lui. Le Serbe est toujours en grande forme, et il n'a pas de soucis majeurs de blessures. La preuve, il vient de signer deux finales de suite lors des deux derniers Grand Chelem. Il a gagné à Roland-Garros, alors qu'à Wimbledon c'est Carlos Alcaraz qui l'a sorti. Le natif de Belgrade a tout de même livré une grande prestation, en allant jusqu'au cinquième set ; prouvant qu'il est toujours d'attaque face à la nouvelle génération.

Nadal tente un retour en 2024

Le principal rival des années à venir pour Novak Djokovic semble donc être Carlos Alcaraz. L'Espagnol pourrait même retrouver le Serbe en finale de l'US Open, et ce, si les deux hommes arrivent au bout du tournoi. Longtemps principal concurrent du Djoker, Rafael Nadal est pour l'instant blessé. Le taureau de Manacor s'est même fait opérer, afin de laisser derrière lui ses blessures et tenter un retour sur les courts en 2024. Il ne va donc pas participer au Grand Chelem américain, mais il pourrait causer encore des soucis à Nole la saison prochaine.

Federer gagne toujours 30M€ par an